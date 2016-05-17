نجوى كرم تجلس تحت أعمدة بعلبك للمرة الأولى

بدأت قنوات تلفزيونية لبنانية وعربية بعرض فيديو كليب "شمس الأغنية" اللبنانية نجوى كرم الجديد لأغنيتها "دني يا دنا"، الذي صورته في أكثر من منطقة لبنانية، منها بعلبك، تحت إشراف المخرج اللبناني سعيد الماروق.

ووصفت كرم تجربتها مع الماروق بأنها "أكثر من رائعة، خاصةً أن سعيد معروف بإبداعاته في تصوير كليبات الأغنيات".

وقد صورت كرم الفيديو كليب في أكثر من منطقة لبنانية منها مدينة بعلبك الشهيرة، وقالت عن المشاهد التي أخذتها في "مدينة الشمس" (بعلبك) إنها "رائعة"، خاصةً أنها المرة الأولى التي تجلس فيها الفنانة تحت أعمدة بعلبك.

وعن هذا التصوير قالت: "عشت في بعبلك مزيجا من أجواء وقار وعظمة الهيكل من جهة، وبين الجو العصري من جهة أخرى". وقد تعاونت كرم في الفيديو كليب من حيث الملابس مع المصمم نيكولا جبران الذي يجمعها به "حب التجديد"، حسبما أكدت الفنانة.

يذكر أن أغنية "دني يا دنا" من كلمات نجوى كرم وألحان جورج ماردورسيان وتوزيع وتسجيل طوني سابا. وعن تجربتها في كتابة كلام الأغنية، كشفت كرم أنها تكتب منذ 8 سنوات أغلب مضمون أغنيتها ثم تطلب من الشعراء إضافة بعض الجمل عليها.

من جهة أخرى، تحضر كرم لألبومها الجديد الذي سيصدر في عيد الفطر، ولو أنها لم تختر بعد اسم الشركة المنتجة له.