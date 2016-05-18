الكويتي راجح الحميداني يفوز بـ"شاعر المليون"

فاز الكويتي راجح الحميداني بلقب "شاعر المليون" في البرنامج التلفزيوني الأشهر عربياً بمجال الشعر النبطي.

ونجح البرنامج على مدى 15 أسبوعا في تحقيق نسب مشاهدة كبيرة وشارك فيه 48 شاعراً من تسع دول.

ويحظى الشعر النبطي بمكانة مرموقة في منطقة الخليج، كونه اللون الأدبي الشعبي الأكثر انتشارا ويطابق في شكله وأسسه الفنية الشعر العربي الفصيح التقليدي لكن بلهجة بدوية.

وبجانب إحراز لقب الموسم السابع للمسابقة 2016/2015 وحمل "بيرق الشعر" يحصل الحميداني على جائزة مالية قدرها خمسة ملايين درهم إماراتي (نحو 1.4 مليون دولار أميركي).

وجاء في المركز الثاني الكويتي سعد بن بتال وحصل على جائزة مالية قدرها أربعة ملايين درهم.

بينما حصل على المركز الثالث السعودي محمد السكران التميمي وجائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين درهم إماراتي.

وفي المركز الرابع جاء السعودي عبدالمجيد ربيع الذيابي وحصل على جائزة مالية قدرها مليونا درهم تلاه في المركز الخامس مواطنه خزام السهلي وجائزة مالية قدرها مليون درهم.

وجاءت الإماراتية زينب إبراهيم البلوشي بالمركز السادس وجائزة مالية قدرها 600 ألف درهم إماراتي.

وبدأت الحلقة الأخيرة للبرنامج بلوحة غنائية بعنوان (القائد) مهداة لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وتشكلت لجنة التحكيم من الأردني غسان الحسن أستاذ التراث الشعبي والشاعر الكويتي حمد السعيد والناقد والباحث والقاص الإماراتي سلطان العميمي.