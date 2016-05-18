من جديد.. تيم حسن تاجر الزيتون ونادين نجيم الشريرة

انتهى فريق عمل المسلسل الرمضاني "نص يوم" من التصوير في بيروت للانتقال بعدها إلى تونس لإكمال بقية المشاهد، وليمكث هناك 10 أيام.

المسلسل الدرامي الرمضاني من بطولة الممثل السوري تيم حسن وله شخصية "ميار" في المسلسل، واللبنانية نادين نسيب نجيم بدور "يارا"، والممثل جوزيف بو نصار وفادي أبي سمرا وعدد من الممثلين من لبنان وسوريا. وهو من إخراج سامر البرقاوي وكتابة هاني لاسكا وإنتاج شركة الصباح للإعلام.

وبدأ تصوير هذا المسلسل في شهر شباط الماضي في معظم المناطق اللبنانية منها منطقة البترون، حيث يكون تيم تاجر زيتون في المسلسل وينتقل بين البساتين هناك. أما نادين فقد وصف دورها بالجريء جدا في المضمون والشخصيات، إذ تجسد أكثر من دور، الأمر ما يحدث "مفاجأة" عند المشاهد، وهي امرأة رومانسية بالظاهر إلا أنها تحمل في خفاياها الكثير من الشر.

أما تتر المسلسل فسيكون من موسيقى تصويرية عالمية وبتنفيذ عالمي. وسيعرض على قناة MBC.

الجدير ذكره أن نادين نجيم وتيم حسن شكلا ثنائيا ناجحا في رمضان الماضي من خلال مسلسل "تشيللو".