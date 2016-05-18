هبة الدري: أقدم شخصية جديدة تماماً في "جود" برمضان

أكدت الفنانة هبة الدري أنها قطعت شوطاً واسعاً في تصوير مشاهدها في المسلسل الخليجي الجديد "جود"، وأنها تقدم شخصية جديدة في هذا العمل الذي ستطل من خلاله على جمهورها في الدورة الرمضانية المقبلة.

وفي تصريح خاص بـ"العربية.نت"، قالت الفنانة هبة الدري: "ما أعجبني في مسلسل "جود" الشخصية التي أسندت لي، وهي شخصية جديدة شكلاً ومضموناً وتمتاز بشيء من القسوة، ولعلها المرة الأولى التي سيشاهدني من خلالها الجمهور في تلك الشخصية المركبة وغير المكررة، بل أستطيع القول إنها المرة الأولى التي أقدم بها هكذا شخصية".

وتابعت الدري قائلة: "المسلسل من تأليف الكاتب الدرامي علي دوحان، وإخراج الفنان منير الزعبي الذي يحقق الكثير من البصمات، ولعل آخرها تجربته المتميزة في مسلسل "نوايا" مع النجمة القديرة سعاد عبدالله. ومسلسل "جود" من بطولة النجمة هدى حسين، ومشاركة عدد بارز من النجوم وأجيال الحرفة الفنية. ومن إنتاج صباح بكتشرز".

وقالت الفنانة هبة الدري: "كنت قد أنجزت قبيل فترة قصيرة مسلسل "الحب الحلال" بالاشتراك مع صمود وعبدالله بوشهري وإخراج الفنان سائد الهواري. وقد حصد المسلسل مشاهدة كبيرة حينما تم عرضه عبر قناة "ام بي سي" خلال الربيع الماضي".

وأضافت في ختام تصريحها: "ستكون عيديتي للجمهور الحبيب عبر عمل مسرحي جديد مع النجم محمد الحملي، وسنشرع بالبروفات اعتباراً من مطلع شهر رمضان المبارك".