تعرف على المشاركة العربية بمهرجان كان

توزعت نحو عشرة أفلام عربية على مسابقات مهرجان كان السينمائي لهذا العام حيث يتنافس الفيلم التونسي "علوش"، للمخرج لطفي عاشور، لنيل السعفة الذهبية عن فئة الأفلام الروائية القصيرة.

ويتحدث الفيلم عن الإنسان الذي يصبح غنيمة من قبل النـّظام والمجتمع وصور في الجنوب التونسي .

وقال المخرج التونسي لقناة العربية إن مشاركته بتمثيل العرب بالمسابقة الرسمية تمثل مشاركة السينما العربية في هذا المحفل الدولي المهم وإن كان فيلماً قصيراً، وكنت أتمنى أن يكون فيلماً روائياً طويلاً ونحن قادرون أن ننافس في المهرجان بسينما عربية ولدينا أفلام مهمة في المسابقات الأخرى التي لا تقل أهمية عن المسابقة الرئيسية.

في مسابقة أسبوع المخرجين تشارك ثلاثة أفلام لمخرجين عرب منها فيلم "دنيا" للمغربية هدى بنيامينا، وهي تنقل مشاكل ضواحي فرنسا بكل تفاصيلها باعتبارها من سكان تلك الضواحي المهمشة.

كما يشارك الجزائري رشيد جعيداني بفيلم "تور دو فرانس" من بطولة النجم الفرنسي المثير للجدل جيرار دوبارديو ويحكي قصة حب تجمع بين شاب مهاجر ومدربة سباحة في باريس.

في مسابقة أسبوع نقـاد السينما يشارك الفيلم اللبناني "تراماتون أو الربيع" للمخرج الأرمني فاتشيه بولغورجيان. ويتناول الفيلم مسألة البحث عن الجذور من خلال شخصية مغنّ أرمنيّ كفيف وكيف يواجه الفساد وينتصر عليه.

وقال الممثل بركات بطل الفيلم اللبناني إنه فخور بهذه المشاركة والنجاح الذي حققه الفيلم اللبناني الذي يقدم صورة ناجحة للسينما اللبنانية وهي تعالج المواضيع الحساسة التي يعيشها لبنان الآن .

كذلك السينما السورية حاضرة هذا العام من خلال بعض الأفلام ومنها فيلم "رسالة إلى" للمخرج السوري الشاب رامي وهي رسالة ينقلـها للعالم عن بشاعة الحرب والدمار وقسوة النـظام في بلاده سوريا.

وقال المخرج رامي حسون إن فيلمه يقدم رسالة إلى العالم بما يعانيه الشعب السوري من ويلات الحرب والدمار الذي لحق بمدنه السورية من قبل النظام كما قالت بطلة الفيلم فدوى سليمان إن الحرب دمرت الحجر والبشر وإن بطش النظام قد تعدى كل المواثيق الدولية ولا بد من إيقاف الحرب.

بدوره، تحدث المدير الفني لمهرجان كان السينمائي تيري فريمو لقناة العربية عن سعي المهرجان إلى عرض أفلام عربية عالية المستوى. وقال إن الدول العربية وحوض المتوسط عموماً لها تقاليد سينمائية عريقة كما في المغرب ومصر والعراق وفلسطين ولبنان ونبحث عن الجيد منها.

ومع اقتراب إعلان نتائج المهرجان تتجه الأنظار إلى الفيلم المصري "اشتباك" للمخرج محمد دياب للفوز بإحدى جوائز المهرجان بعد أن منحه نقـاد السّينما العالمية درجات عالية في التقييم اليومي لأفلام المهرجان المعروضة.