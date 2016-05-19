شخصان آخران يطالبان بنصيب من تركة المغني برنس

تقدم شخصان آخران زعما أنها من أقارب المغني الراحل برنس بطلبين للحصول على نصيب من تركته.

ورفع محامو بريانا نيلسون (31 عاما) التي ذكرت وثائق قضائية أنها ابنة شقيق برنس نجم موسيقى البوب الراحل وابنتها البالغة من العمر 11 عاما وذكرت بالحرفين الأولين من اسمها وهما "في.إن." طلبا أمام محكمة في مينيسوتا يزعم أنهما من ورثة برنس.

وزعمت الاثنتان أنهما من أقارب برنس الذي ولد باسم برنس روجرز نيلسون وأنهما ابنة وحفيدة أخيه غير الشقيق دوين نيلسون الذي رأس في السابق الفريق الأمني لبرنس وتوفي في عام 2011.

والتحرك القضائي يدل على أن دوين نيلسون حذف من قائمة تضم ستة أخوة أشقاء وغير أشقاء ذكروا في عريضة الوصية الأصلية التي رفعتها تيكا نيسلون أخت برنس في أواخر أبريل نيسان.

وإن لم يكن برنس ترك وصية أو أولاد كما زعمت تيكا فإن تركته وفقا لقوانين مينيسوتا ستوزع بالتساوي على إخوته وأخواته والأبناء الأحياء لإخوته المتوفين.

وثارت التساؤلات بشأن تركة برنس منذ العثور على جثمانه في منزله بولاية مينيسوتا في أبريل نيسان.

وتشير التقديرات إلى أنه جمع من أعماله الموسيقية أكثر من 500 مليون دولار.