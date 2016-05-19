كاظم الساهر "خائف" على مستقبل الأغنية الطربية

أكد النجم العراقي كاظم الساهر على دور الفنانين في محاربة التطرف الفكري والإرهاب بالفن والإبداع، والعمل على بناء ثقافة فنية قادرة على الارتقاء بالشعوب العربية، مستحضرا محطات كثيرة من رصيده الفني حصصها لهذا القبيل.

وقال كاظم خلال ندوة صحفية عقدت، الأربعاء بالعاصمة الرباط قبل حفله الغنائي بمهرجان موازين: "نريد أن نقدم وجها آخر غير هذا الوجه الدموي الذي يرسمه دخلاء يشوهون سمعة أوطاننا وديننا وثقافتنا وكل المبادئ التي تربينا عليها".

وفي سياق آخر عبر النجم العراقي عن مخاوفه من مستقبل الأغنية الطربية الأصيلة، في ظل موجة من الإيقاعات السريعة، التي تجتاح العالم العربي، منوها ببعض برامج المسابقات الغنائية الدالة، ومنها برنامج "ذا فويس" الخاص بالأطفال، الذي فاجأ الطاقم والجمهور بإصرار المشرحين الصغار على أداء أغاني من السجل الفني الأصيل، رغم صعوبتها البالغة.

واعترف بأن مشاركته في هذا البرنامج خلفت له ألماً كبيراً، بسبب الحالة النفسية التي عاشها بعض الأطفال المشاركين الذين لم يحالفهم الحظ بالمرور إلى المراتب الأولى، مطالبا بضرورة تكريم هؤلاء للرفع من معنوياتهم وتقديرا لمجهوذاتهم الجبارة.

كما نوه كاظم بالأغنية المغربية، وبما تزخر به من ثراء وتنوع موسيقى، موجها رسالة إلى الفنانين المغاربة بالاشتغال على هذا الرصيد الغني وترويجه في العالم العربي، وبأن أعماله القادمة ستحمل بصمة هذا الإرث الكبير.

وسيحيي النجم كاظم الساهر في فعاليات الدورة الـ 15 لمهرجان "موازين إيقاعات العالم"، حفلا بمسرح محمد الخامس، غداً.

وتعد هذه المشاركة هي الرابعة له، بعدما أحيا سهرتين في "موازين"، الأولى في دورة 2009، والثانية في 2011، والثالثة سنة 2014.

وعرفت سهرات القيصر الفنية التي أقيمت على منصة "النهضة" المخصصة للأغنية العربية، نجاحا كبيرا خلال الدورات السابقة قدم فيها مجموعة من الأعمال الفنية التي ضمت عدداً من الأغاني الجديدة التي طرحها خلال السنوات الأخيرة.