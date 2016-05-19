محمد عبد الرحمن: مشاهدات الجمهور لبرومو "صد رد" ترعبنا

في العام الماضي أطل الفنان محمد عبد الرحمن على جمهوره من خلال مسلسلي "أستاذ ورئيس قسم" بصحبة الزعيم عادل إمام، ومسلسل "ألف ليلة وليلة" الذي عرض حصريا عبر شاشة "MBC مصر".

وهذا العام يطل عبد الرحمن من جديد عبر شاشة "MBC مصر" في مسلسل "صد رد" الذي يتقاسم بطولته مع علي ربيع وأوس أوس، حيث قدموا معا عروض "مسرح مصر" خلال الفترة الماضية.

وفي مقابلة مع "العربية.نت" تحدث عبد الرحمن عن المسلسل، مشيرا إلى أن المنتج أمير شوقي كان متحمسا منذ البداية لتقديم العمل معهم، وبالفعل التقى بهم وعرض عليهم الأمر، فجمعتهم أكثر من جلسة لاختيار الفكرة المناسبة للمسلسل، حتى توصلوا إلى فكرة المسلسل الخاص بهم.

وأوضح عبد الرحمن أن المسلسل تولى كتابته في البداية تامر عبد الحميد إلى جوار كاتب آخر، ولكنهما انشغلا بعمل آخر فتولى كتابة المسلسل محمد صلاح العزب.

وحول اختيارهم هم لفكرة المسلسل الخاص بهم، فقد أكد عبد الرحمن أن الجميع يرى أنهم يجيدون الارتجال وهو ما يفتح أمامهم مساحة واسعة للابتكار، خاصة وأنهم بأكملهم يشاركون في تقديم الأفكار بـ "مسرح مصر"، وهذا ما يمنحهم الفرصة من أجل ابتكار الأفكار.

وشدد عبد الرحمن على كون "مسرح مصر" صنع طفرة خاصة لهم، وكان له دور فارق، وكذلك مشاركته مع عادل إمام في رمضان الماضي، جعله يصبح في مكان أفضل، كما أن الجميع أيقن بكونه يستطيع تقديم أعمال مميزة، مشيرا إلى أن المنتج أمير شوقي حينما شاهد كل هذه الأعمال وضع ثقته فيهم.

المنافسة أمر مرعب، هكذا يراها بطل المسلسل الذي شارك من قبل في عدة أعمال أبرزها "الكبير" و "اكس لارج"، مؤكدا أنهم لا ينافسون أحد ولكنهم يرغبون في تقديم أمر جيد للجمهور، وهو ما ينصب عليه تركيزهم في الوقت الحالي، كما أنهم يطمعون في تحقيق ترتيب جيد بين الأعمال المتنافسة.

وأوضح عبد الرحمن أن البرومو الخاص بالمسلسل اقتربت مشاهداته من المليون مشاهدة، حتى أنه صار في المركز الأول بين البروموهات الخاصة بالأعمال، وهو أمر يرعبهم بشكل أكبر، ولكنه علق على ذلك قائلا "طمعانين في كرم ربنا".

التناغم ليس مقتصرا على ثلاثتهم، فالبطل يؤكد أن التفاهم متواجد بين مجموعة "مسرح مصر" بأكملها، خاصة وأن محمد أنور وإسراء يتواجدان بصحبتهما في المسلسل، كما أن هناك زملاء آخرين من المجموعة يتواجدون في مسلسلات أخرى.

وكشف عبد الرحمن عن كونه صديق لزملاءه في "مسرح مصر" منذ 7 سنوات، ويعرف بعضهم منذ 11 عاما كاملة، وكان هو همزة الوصل بين البعض.

بالعودة إلى المسلسل مرة أخرى، فقد أكد عبد الرحمن أنه يدور حول 3 شباب يبحثون عن المكسب السريع، وفي ظل رحلتهم يكتشف المشاهد أن 3 أغبياء يظنون أنهم قادرين على صنع المستحيل، فتتوالى الأحداث الكوميدية، مشيرا إلى كونه وعلي ربيع هما الزعيمان في الأحداث، بينما "بكتيريا" الذي يجسد دوره أوس أوس فهو مغلوب على أمره.

وأكد عبد الرحمن على كون المسلسل الذي سيمتد تصويره إلى شهر رمضان المقبل، سيشهد مفاجآت كبيرة للجمهور، كما أنه يظهر بنيولوك بعدما قام بتربية شاربه من أجل المسلسل، وهم لا يفكرون في الوقت الحالي سوى بهذه الخطوة، منتظرين معرفة رد فعل الجمهور عليها وهل سيتقبلهم فيها أم لا، وبعدها سيفكرون في الخطوات المقبلة.