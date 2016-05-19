مخرجتان تونسية وسورية فازتا كمواهب شابة بحفل سلمى حايك

للعام الثاني دعا رئيس مجموعة "كيرينغ" رجل الأعمال الفرنسي فرنسوا هنري بينو وهو زوج الممثلة المكسيكية العالمية ذات الأصول اللبنانية سلمى حايك أهم النجوم المتواجدة في كان إلى حفل عشاء احتل ساحة على مرتفعات كان، فتمّ إغلاق الشوارع والطرق التي تطل على الساحة وتم تحويلها إلى مكان سحري لحفل كوكتيل وبعدها لحفل عشاء وتوزيع جوائز تقديرية لنساء وضعن لمساتهن على السينما الدولية مثل النجمة جين فوندا.

وعبر مبادرة جديدة اسمها "نساء في الحركة" أراد فرنسوا هنري بينو ومجموعته "كيرينغ" الاحتفال بمساهمة المرأة في صناعة السينما، بالتعاون مع مهرجان كان السينمائي.

ويتضمن هذا البرنامج جائزتين من "المرأة في الحركة": الأولى جائزة تكريم لمن قدم إسهاما ملحوظا لقضايا المرأة، والثاني لتميز مخرجة شابة وموهوبة، كتشجيع للنساء الموهوبات على عرض أعمالهن والحصول على التقدير من صناعة السينما.

من الطبعة الثانية من برنامج "المرأة في الحركة، وبمناسبة هذا الحفل كرّمت مجموعة «كيرينغ» المخرجة التونسية ليلى بوزيد، والمخرجة السورية غايا جيجي والكاتبة والمخرجة الإيرانية إيدا باناهنده لموهبتهن الحالية ولما قدمن من أعمال واعدة في صناعة السينما.

وستحصل المخرجات الثلاث على دعم مالي لمشروع أفلامهن الجديدة.

وقد كان للنساء دور خاص في هذا الحفل فقد تم تحضير العشاء من قبل الـ«شيف» الفرنسي الشهير، آن صوفي بيك، وهي المرأة الوحيدة على مستوى الشهرة الكبيرة في فرنسا.