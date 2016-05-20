قوات "البيشمركة" تقتحم مقر مهرجان كان

قدم الفيلسوف والمخرج الفرنسي برنار هنري ليفي فيلمه الجديد "بيشمركة" ضمن فعاليات الدورة الـ 69 لمهرجان كان السينمائي مع أن الفيلم ليس ضمن أي مسابقة رسمية.

وقد أثار قرار إدراج الفيلم جدلا واسعا على الشبكات الاجتماعية علماً أن برنار هنري ليفي كان قد قدم في نفس المهرجان عام 2012 فيلمه حول ليبيا واسمه "قسم طبرق"، كما كان قد قدم في التسعينات فيلمه "بوسنة" الذي صوره مع الرئيس البوسني حينها عزت بيغوفتش.

ويعتبر الكثير من النقاد أن أفلام برنار هنري ليفي سيئة ويتمركز خطابها حول شخصية الفيلسوف النرجسية التي تراها في كل هذه الأفلام.

وحول إدماج الفيلم ضمن برنامج العروض، صرح منظمو مهرجان كان أن هذا "الفيلم الذي اكتشفناه مؤخرا يتابع عن قرب قوات الأكراد البيشمركة. ومع فريق صغير، جاب المخرج الحدود العراقية على ألف كلم من الشمال إلى الجنوب، فصور وضعا حربيا ومشاهد ووجوه رجال ونساء يندر رؤيتها".

وحضر برنار هنري ليفي إلى المهرجان ومعه عدد من الشخصيات الكردية مثل سيروان برزاني ابن شقيق رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني والمغنية هيلي لاف وفيان دخيل النائبة اليزيدية عن التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي كما حضر معه الدكتور جاك بيريس أحد الأطباء الجراحين الذين يمارسون عملهم في سوريا أو في مناطق الحروب بشكل منتظم.