"وجع الصمت" .. دراما لرمضان عن المجتمع ومشاكله

بدأ تصوير أحداث الخماسية الرابعة "لعبة القدر" من مسلسل وجع الصمت، وهو أيضاً الجزء الرابع من "صرخة روح"، بإدارة المخرج سمير حسين.

يتم تسليط الضوء في هذه الخماسية على صراعات بين المشاعر وردود الأفعال الإنسانية، خصوصا فيما يتعلق بالحب والكره من جهة، والحياة والموت من جهة ثانية، بالإضافة إلى حالات العداوة والانتقام في مجتمعاتنا، وسط جدلية أزلية بين ما تختاره عقولنا وقلوبنا وبين ما يفرضه علينا القدر.

يشارك في هذا العمل عدة ممثلين نذكر منهم تقلا شمعون، طوني عيسى، ستيفاني صليبا، مجدي مشموشي.

كما ضمت الخماسيات نخبة من الممثلين السوريين كميلاد يوسف، جيني اسبر، يزن السيد، ميرنا شلفون، أيمن رضا، طلال مارديني، مرام علي، نادين سلامة.

بدأت عمليات تصوير الخماسيات بثلاث هي "لو من الحب، بقايا امرأة، قلوب لا تعرف الحب"، وقد كتبها كل من ناديا الأحمر، أسامة كوكش، وتولى إخراجها أبوشعر، كنان صيدناوي.



وقالت الممثلة السورية جيني اسبر إنها متحمسة لمشاركتها في وجع الصمت الذي خرج من قالب الخيانة إلى فضاء أوسع خصوصا أنه يلامس في خماسيات هموم ومشاكل المرأة وما تواجهه من ظلم اجتماعي في محيطها وأحيانا من امرأة أخرى.

أما الممثل طوني عيسى فقال إن هذا هو العمل الدرامي السوري الثاني له بعد "خاتون" وهو يرى نفسه يتطور يوما بعد يوم بمزج خبرته السورية واللبنانية...

ورأت الكاتبة ناديا أحمر أن الفرق بين وجع الصمت الجزء الرابع وصرخة روح والأجزاء السابقة أن القصص كانت تدور حول الخيانة بكافة أشكالها بينما الجزء الأخير يحاكي مواضيع إنسانية مثل المرض والحب والقدر وأنماط اجتماعية في فلك السلطة والمال والأهم أن المرأة ومعاناتها هي الأساس.



