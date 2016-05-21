صور.. شون بن وزوجته السابقة وولداه على سجادة كان

حضر النجم الأميركي شون بن ليقدّم في كان فيلمه الجديد "الوجه الأخير" الذي صوره مع زوجته السابقة النجمة الجنوب إفريقية شارليز ثيرون والنجم الإسباني الكبير، خافيير بارديم والنجمة الشابة الفرنسية اديل اكزاركوبولوس.

ولم يلاق الفيلم الاستقبال المنتظر حيث نعته بعض النقاد بـ "أسوأ فيلم في المسابقة الرسمية" واستغرب البعض الآخر الموضوع المطروح حول الحروب الأهلية وعمل المنظمات الإنسانية.

إلا أن صعود الدرج الأحمر أو السجادة الحمراء كان سحرياً بامتياز، فقد جمع بين النجم المخرج شون بن وزوجته السابقة شارليز ثيرون التي أتت بلباس "تكسيدو" رجالي قد يكون ذا مغزى وكأنها تقول لزوجها السابق "أنا رجل وأنا قوية وهذا ما أرتديه" وكان أيضا حول شون بن ولداه من الممثلة روبن رايت، ابنته ذات الـ 25 سنة ديلان فرانسس وابنه ذو الـ 22 سنة هوبر جاك.