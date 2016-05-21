عبد الحسين عبد الرضا: عائد بـ"أحلام الزرازير"

انتهى النجم الكويتي الكبير عبد الحسين عبد الرضا من تسجيل المسلسل الإذاعي الكوميدي الجديد "أحلام الزرازير" الذي سيبث من خلال إذاعة الكويت اعتبارا من أول أيام شهر رمضان.

وأثناء تسجيل المسلسل، قال الفنان عبدالحسين عبدالرضا: أنا حريص كل الحرص على التواصل مع جمهوري الحبيب فى كل مكان بالذات خلال الدورة الرمضانية. ومن جديدي هذا العام يأتي المسلسل الإذاعي الكوميدي الاجتماعي "أحلام الزرازير"، وكما هو معروف فإن "الزرازير" مفردة شعبية خليجية تعني "العصافير الصغيرة". وقد كتبت العمل وقام بإخراجه الفنان فيصل المسفر، ويشارك معي في العمل الفنانة الكبيرة حياة الفهد وحشد آخر من نجوم وأجيال الحرفة الفنية، وما أسعدني هو تلك التوليفة من الأجيال التي شكلها المخرج المسفر.

وعن غيابه عن التلفزيون، قال الفنان: المشكلة تكمن في النص دائما، لقد قرأت على مدى العام الحالي أكثر من 7 نصوص من كافة أنحاء العالم العربي، ولكن لم أجد أي جديد.

وأكد أن الغياب يعني الحرص الشديد، مضيفا "لا أريد أن أقدم أي عمل، أنا ناقد قاس على نفسي قبل الجمهور وقبل النقاد أيضا".

وتابع "أشير هنا إلى أن آخر أعمالي الدرامية التلفزيونية كان مسلسل "العافور" الذي قدمته العام الماضي، وقبله قدمت مسلسل "أبو الملايين" بالتعاون مع النجم السعودي الكبير ناصر القصبي. وحصدت هذه الأعمال كثيرا من النجاح، وهذا ما يجعلني دائما أمام تحدٍّ كبير، وأتمنى أن يعوض حضوري الإذاعي غيابي التلفزيونى. وأنا دائما بانتظار النص أو الفكرة التي يمكن تطويرها تلفزيونيا قريبا جدا".