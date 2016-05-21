فدوى سليمان تقدّم الثورة السورية رقصاً وشعراً في كان

قدمت الممثلة السورية والشخصية الثورية التي قادت عددا من التظاهرات الغاضبة الشعبية في حمص في عام ٢٠١١ مع بداية الثورة السورية، فيلماً قصيراً شاركت به وأخرجه المخرج السوري الشاب رامي حسّون في إطار مهرجان كان السينمائي لهذا العام والتي تنتهي فعالياته غداً الأحد.

والفيلم الذي يحمل عنوان "رسالة إلى" قدّم في إطار زاوية الأفلام القصيرة في سوق كان السينمائي في قصر المهرجانات في المدينة الجنوبية الفرنسية.

والفيلم عبارة عن ١٥ دقيقة من الرقص والشعر حيث ترقص ثلاثة فتيات فرنسيات بينما تقدّم فدوى سليمان شعراً يلخص ما جرى في بلدها ويتحدث عن الحرب في سوريا وبشاعتها وعن دور نظام الأسد في تدمير البلد ولكنه أيضا يتكلم عن الإنسانية المفقودة وعن بشاعة الحرب والعنف وقد يتبناه أو يرى نفسه فيه أي شخص حتى من لا يعلم بالثورة السورية بحسب تصريح لفدوى سليمان.