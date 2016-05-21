نانسي وراغب يشعلان سماء بيروت في مهرجان الصيف

أحيت الفنانة نانسي عجرم والسوبرستار راغب علامة، حفلا غنائيا ضخما في قلب العاصمة بيروت، مساء الجمعة، ضمن فعاليات مهرجانات بيروت الثقافية في دورتها الأولى.

كانت الحفلة استثنائية نظرا لتهافت الجمهور، خصوصا المعجبين والمتابعين لحجز أماكنهم، حيث توافدوا من كل أقطار بيروت ليشاركوا "سندريلا الغناء نانسي وحبيب ضحكاتهم راغب" أجمل اللحظات، ولرؤيتهما وسماعهما عن قرب يؤديان أجمل الأغنيات القديمة منها والجديدة.

كان التفاعل ما بين نانسي وراغب من جهة، والجمهور الحاضر من جهة ثانية، هو الطاغي وبأعلى درجاته غنيا بحماس، حتى إن الحشد الجماهيري طالبهم بالمزيد من الأغنيات.

أطربت نانسي وراغب جمهورهما المتعطش للفرح والذي شاركهما هذه اللحظات السعيدة وأدوا معهما الأغنيات التي حفظوها عن ظهر قلب.

من أبرز الأغنيات التي أداها راغب هي "أنا اسمي حبيبك، قلبي عشقها، يا ريت، مش بالكلام، بنت السلطان، طب ليه، اشتقتلك أنا".

أما نانسي فقد غنت "شيخ الشباب، معقول الغرام، أخاصمك آه، آه ونص، احساس جديد، يللا".

مفاجأة راغب علامة كانت تأدية دويتو غنائي لأغنية "يا حياتي" مع نجمة أكس فاكتور ماريا نديم ليختتم الحفل بالأغنية الوطنية "بوس العلم" وسط حشد جماهيري هائل كان يغنيها معه.