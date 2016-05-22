المخرج الإيراني المعارض أصغر فرهادي:أشتاق للتصوير ببلدي

للمرة الثانية يشارك المخرج الإيراني المعارض أصغر فرهادي في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي, وأضيف فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "البائع" إلى قائمة الأفلام الـ21 التي تتنافس على جائزة "السعفة الذهبية" في اللحظات الأخيرة من بداية المهرجان.

ويروي الفيلم قصة زوجين يجدان الحياة الفكرية للطبقة المتوسطة المنتميين إليها تتمزق بعد تعرض الزوجة لهجوم في منزلها في طهران، ورغم ذلك يحاول الاثنان مواصلة الحياة. هذه المأساة العائلية تدور وقائعها في إيران, البلد الذي يشتاق إليه حين لا يصور فيه, هذا ما قاله أصغر فرهادي في مؤتمره الصحافي، وقال: "لست أنا من أختار أماكن التصوير, لكن القصص هي التي تفرض المكان".

وأضاف: "هذا يعني أنه رغم كل الصعوبات أنا أقر أني حين لا أصور في إيران فإني أشتاق إليها. وهو يرى أن التصوير في إيران أقل تعقيداً في بعض المسائل, وأكثر تعقيداً في مسائل أخرى، فكلفة التصوير على سبيل المثال منخفضة في إيران, لكن الرقابة من السلطات تصعب بعض الأمور, فالحرية في اختيار المواضيع ليست مطلقة".

وقال فرهادي: "إن أكبر وأقدم علاقة في تاريخ البشرية هي العلاقة بين زوجين، علاقة الحب بين رجل وامرأة, ولكن رغم كونها علاقة قديمة وكلاسيكية ما زلنا نشعر بأن الكثير فيها لم يكتشف بعد، لأنه بمجرد اجتماع رجل وامرأة تظهر كل المشكلات والصعاب من البداية وكأن أحداً لم يتعلم الدرس مما حدث في السابق".

وأضاف فرهادي: "بسبب هذه الصعاب أشعر بأن العلاقة الزوجية أثرى علاقة يمكن العمل عليها، واستخلاص قصص منها، وتكون وسيلة للمقاومة".

وقال فرهادي إن "السينما واحدة من أكثر الظواهر المدهشة وغير المتوقعة في المجتمع الإيراني. وبالنظر للضغوط التي يعيشها الشعب الإيراني فلا شيء يمكن أن يقاوم مثل السينما والفن، لأن الوضع كان سيحتم القضاء عليه بشكل أو بآخر".

وأضاف: "لكن ما حدث كان العكس تماماً، وكان هذا رداً مبدعاً على الضغوط والقمع".

سبق وأن نال أصغر فرهادي عدداً كبيراً من الجوائر السينمائية, ففيلمه "انفصال" الذي عرض سنة 2011, حصد مجموعة كبيرة من الجوائز، بينها "أوسكار" و"غولدن غلوب" لأفضل فيلم بلغة أجنبية, و"سيزار" أفضل فيلم أجنبي، و"الدب الذهبي" من مهرجان برلين.