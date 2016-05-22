نجوم الدراما.. "نيولوك" في رمضان

سعياً للتجديد لجأ بعض نجوم الدراما إلى الظهور بـ "نيولوك" لمفاجأة محبيهم في الأعمال التي سيظهرون من خلالها في شهر رمضان المقبل.

البعض لجأ إلى الشعر الطويل، والبعض الآخر وجد ضالته في اللحية من أجل تقديم مظهر ربما كان هو المناسب للدور، والغريب هذا العام أن النيولوك أصاب النجوم وابتعد عن النجمات في ظاهرة جديدة على الدراما.

خالد الصاوي في مسلسل "هي ودافنشي" الذي تشاركه بطولته ليلى علوي، وجد ضالته في الشعر الطويل، إلا أنه لن يستمر به طوال أحداث العمل، حيث ظهر في بعض المشاهد بشعر طويل للغاية، وهو ما يناسب شخصية الصحافي ورسام الكاريكاتير التي يلعبها، والتي تخوض تحديات عده مع المحامية التي تقوم بدورها ليلى علوي، فيما يعود لمظهره الطبيعي في مشاهد أخرى.

الشعر أيضاً كان مقصد إياد نصار في مسلسل "سبع أرواح" الذي يشارك في بطولته إلى جوار خالد النبوي ورانيا يوسف، ولكنه ظهر بتسريحة شعر جديدة، والتي تحمل اسم "الكعكة" اليابانية، وعلق كثيرون عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى إن البعض قارن بينه وبين مظهر قدمته مايا دياب من قبل وكانت بنفس قصة الشعر.

الغريب أن إياد يظهر في مسلسل آخر يحمل اسم "أفراح القبة" ولكنه يتخلى فيه عن شعره الطويل، ويكتفي بمظهر كلاسيكي للغاية، وهو ما يناسب الأجواء الخاصة بالرواية التي كتبها نجيب محفوظ.

أما فتحي عبدالوهاب فلجأ إلى الشعر الأبيض في مسلسل "الخانكة" الذي يشارك غادة عبدالرازق وماجد المصري بطولته، وهو ما ظهر من خلال الأفيش الخاص بالمسلسل والذي نشر خلال الأيام الماضية، كما أن ماجد المصري يظهر في المسلسل بشعر قصير للغاية على العكس من كافة أعماله الأخيرة، التي كان يظهر فيها بشعر طويل.

يوسف الشريف في مسلسله "القيصر" يقدم نيولوك من أجل الشخصية التي يقدمها، والتي يصاحبها العنف في كثير من الأحيان، وهو ما دفعه لإطالة شعره وكذلك تربية لحيته التي سيطر عليها الشعر الأبيض، وذلك في مظهر جديد على يوسف الشريف الذي يحرص على التجديد في إطلالاته.

وفي مسلسل "صد رد" الذي يقوم ببطولته علي ربيع ومحمد عبدالرحمن وأوس أوس، يظهر الثنائي الأخير بمظهر مختلف، حيث قام عبدالرحمن بإطلاق شاربه من أجل الشخصية التي يقدمها، كما يظهر أوس أوس الذي يقدم شخصية "بكتريا" في المسلسل بقصة شعر جديدة، عكس ما اعتاد عليه متابعو "مسرح مصر" الذين اعتادوا على ظهوره بشكل مختلف.

فيما كان الفنان طارق لطفي يسلك طريقا صعبا فيما يخص مظهره هذا العام، بعدما فقد أكثر من 15 كلغ من وزنه ليناسب الشخصية التي يلعبها في مسلسل "شهادة ميلاد".

