نور: عديتي لجمهوري مسرحية "البيدر"

أكدت الفنانة نور أن عديتها لجمهورها الحبيب ستكون مسرحية " البيدر"، وهي مسرحية تراثية للكبار كما قالت في تصريح خاص بــ"العربية.نت".

وقالت الفنانة نور: "لكم كنت أتشوق للعمل مع مسرح الكبار بعد عدة تجارب حصدت النجاح والإقبال الجماهيري. وحينما عرضت على مسرحية "البيدر"، أعجبت بالنص وأيضاً بالحشد المتميز من النجوم الذين يتقدمهم النجم القدير سعد الفرج الذي كنت قد عملت معه في مسلسل "توالي الليل" قبيل ثلاثة أعوام من إخراج الفنان البحريني علي العلي".

وتابعت: "مسرحية "البيدر" ستكون عديتي لجمهوري الحبيب، وهي من تأليف بندر السعيد ومشاركة عدد بارز من النجوم، من بينهم أيضاً عبدالإمام عبدالله وجمال الردهان وابراهيم الحربي وسمير القلاف وأحمد إيراج وسلطان الفرج. أما أغاني المسرحية فسيقدمها النجم القدير عبدالله الرويشد في توليفة مسرحية أتمنى أن تنال رضا واستحسان جمهور المسرح في الكويت".

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، أشارت الفنانة نور إلى أنها ستكون حاضرة من خلال سداسية تلفزيونية جديدة بعنوان "الحوش"، والتي تأتي ضمن عمل تلفزيوني جديد يتكون من عدد من السداسيات التلفزيونية تؤسس لمرحلة جديدة تكثف الدراما في 6 حلقات بدلاً من 30 حلقة.

والمسلسل يعرض من خلال قناة "إم بي سي"، من إنتاج هبه مشاري حمادة وبشار الشطي ومي الصالح، ومن إخراج عبدالله التركماني في أولى تجاربه في الإخراج التلفزيوني. وأضافت نور: "أستطيع أن أقول بأننا أمام ميلاد حقيقي لمبدع تلفزيوني".