أسماء المنور تحيي حفلين بموريتانيا

أحيت المطربة المغربية أسماء المنور حفلين غنائيين في العاصمة الموريتانية نواكشوط حظيا بمتابعة جماهيرية كبيرة، وهذه هي المرة الأولى التي تزور فيها أسماء المنور موريتانيا، حيث جاءت هذه الزيارة استجابة لمعجبي الفنانة التي تملك قاعدة جماهيرية كبيرة في موريتانيا.

وظهرت أسماء المنور في الحفل الذي نظم مساء الأحد مرتدية "الملحفة" وهي الزي النسائي التقليدي، وشاركت الفنانة الموريتانية علية بنت اعمر تيشيت في إحياء الحفل الأول لأسماء المنور، فيما كان الحفل الثاني بالملعب الأولمبي في نواكشوط خاصاً بأسماء المنور.

وعاش الجمهور الموريتاني حالة من التخبط بعد سماع خبر زيارة الفنانة أسماء المنور لموريتانيا، حيث اعتقد الجميع أنها عملية احتيال جديدة تكررت مراراً بموريتانيا التي لا يزورها الفنانون العرب، وأي إعلان عن حفل غنائي يحقق أرباحاً كبيرة من إيرادات بيع التذاكر ليتم في النهاية الإعلان عن تأجيل الحفل ثم اختفاء المنتج، وكانت آخر عملية احتيال بهذا الخصوص حين أعلن منتج عن حفل سيحييه المطرب المصري إيهاب توفيق.

وظل الشباب الموريتاني متردداً في شراء تذاكر حفل أسماء المنور إلى أن أعلنت الفنانة عن خبر زيارتها لموريتانيا في مقطع مصور نشرته على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتداوله المواقع الموريتانية.

وكتبت أسماء على حسابها في فيسبوك تعليقاً على زيارتها لموريتانيا "الله على المحبة والجود والاستقبال الأكثر من رائع وموعدنا غداً بالحفل الثاني بنواكشوط .... ‏موريتانيا‬ حب كبير وتقدير وسمعت أغانيا تتردد بأصواتهم أسروني " وكتبت أيضاً "المكان أكثر من رائع ولون البحر خرافي ومحبة الناس تأسر القلوب شكرًا أهل موريتانيا على المحبة والطيبة".