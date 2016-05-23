من هو الكلب الذي مشى على سجادة "كان" الحمراء؟

أسدل الستار مساء أمس الأحد على الدورة الـ٦٩ لمهرجان كان السينمائي الذي يجري كل سنة في شهر مايو في جنوب فرنسا في منطقة الـ"كوت دازور". ويلاقي المهرجان نجاحاً هائلاً يجعله أحد الأحداث الأكثر تغطية إعلامية في العالم. وجعل من "سجادته الحمراء" والـ"درج" الذي يستقله النجوم قبل الوصول إلى صالة العرض واحدا من أشهر الأماكن في العالم.

وتفاجأ جمهور كان وإعلاميوه بحضور كلب مساء عرض الفيلم الكوري "مادموازيل". وأعلن المهرجان أن الكلب ليس "أي كلب"، إنه كلب الممثلة كاري فيشر المعروفة في العالم كالـ"أميرة ليا"، إحدى أهم شخصيات سلسلة "حرب النجوم"، أي أحد زعماء الثوار وشقيقة الثائر الشاب لوك سكايوولكر.

وكلب كاري فيشر اسمه غاري وله حساب على تويتر (وهو ‪@‬Gary‪_‬TheDog) يتابعه ما يزيد على ٨٠٠٠ شخص! وبهذه الصفة حضر مهرجان كان وتمشى على السجادة الحمراء وتوقف أمام عدسات المصورين!