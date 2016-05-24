السباعي: لم أتفاجأ بالهجوم على دوري في"هبة رجل الغراب"

داخل صراع المنافسة الدرامية في شهر رمضان المقبل، تتواجد الفنانة ناهد السباعي بمسلسلين، أحدهما تلعب فيه دور الشخصية الرئيسية، والآخر تشارك في بطولته إلى جوار عدد من النجوم.

ربما كان قرارها بالمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل "هبة رجل الغراب" مصحوبا بجدل كبير وهجوم أكبر، خاصة وأنها تجسد ذات الشخصية التي قدمتها إيمي سمير غانم في الجزأين الأول والثاني من العمل.

وفي مقابلة مع "العربية.نت" تحدثت ناهد عن ظروف مشاركتها في عملين هذا العام، مؤكدة أنها وافقت في البداية على المشاركة في الجزء الثالث من مسلسل "هبة رجل الغراب" قبل أن يتوقف العمل، ليعرض عليها بعد ذلك مسلسل "الميزان" إلا أنها فوجئت بعد تعاقدها على المسلسل الثاني، بأن "هبة رجل الغراب" سيعود مرة أخرى بالإضافة لعرضه في شهر رمضان، وهو ما لم تكن تتوقعه.

وأوضحت ناهد أنها تقوم بتصوير دورها في "هبة رجل الغراب" معظم الوقت، خاصة مع وجود أبطال كثيرون في مسلسل "الميزان"، لا يرتبط التصوير بوجودهم معا.

وحول الهجوم الذي واجهته بعد موافقتها على تجسيد شخصية "هبة" في المسلسل، أكدت ناهد أنها لم تتفاجئ بذلك، وكانت تنتظره، خاصة وأن جمهور المسلسل كان يتابعه بشكل معين، ولكنهم في الوقت الحالي سيتابعونه بطريقة أخرى، وهو ما تسبب في الهجوم عليها.

وأكدت ناهد أن الجزأين الأول والثاني حققا نجاحا كبيرا ينسب لإيمي سمير غانم وهي لم تنف ذلك، ولكنها في نفس الوقت مندهشة من كون البعض يهاجمها ويترك أعمال اخرى مثل "ليالي الحلمية" التي سيظهر جزأها السادس في شهر رمضان المقبل، وبالتالي ليست هي وحدها من قامت بأمر مثل هذا.

بينما عبرت ناهد عن عدم رضاها بسبب هجوم البعض عليها وسبها، واتهامها بأنها من دفعت إيمي سمير غانم لترك المسلسل، وهو ما لم يحدث على الإطلاق، خاصة وأن إيمي كان لديها أسبابها التي دفعتها للإعتذار عن عدم المشاركة في الجزء الثالث من المسلسل، وهي حره في اتخاذ قرارها سواء كانت أسبابها صحيحة أم خاطئة خاصة وأن هذه حرية شخصية.

وطلبت ناهد من جمهور المسلسل أن يمنحها الفرصة ويشاهد الجزء الثالث، وبعدها يتم الحكم على ما قدمته، خاصة وأنها ستتقبل النقد بصدر رحب كما أكدت، مشيرة إلى كونها كادت أن تعتذر عن عدم المشاركة في البداية بسبب ما جرى، كما قام البعض بتحذيرها ولكنها درست الأمر جيدا ووجدت أن هناك تجارب نجحت خارج مصر تشبه تجربتها لذلك وافقت عليها.

وأضافت ناهد السباعي إلى شخصية البطلة كثيرا، وذلك وفقا لتطور الدراما في الأحداث، مؤكدة أن هبة صارت أقوى في الجزء الثالث بسبب الظروف التي مرت بها في الجزء الثاني من العمل.

"حرام الجسد" سينجح تلفزيونيا

من الدراما عدنا إلى السينما، وخاصة فيلم "حرام الجسد" الذي مثل آخر تجارب ناهد السينمائية، والذي قوبل في البداية بحملة هجوم قبل أن يكتشف المشاهدين أن الفيلم لا يحمل ما هاجموه بسببه وهو ما علقت عليه ناهد قائلة "هما اتعودوا لما يشوفوني يهاجموني".

وفيما يتعلق برفع العمل مبكرا من دور العرض السينمائية، فقد أكدت أنها اعتادت على أن الأفلام من هذه النوعية لا تستمر كثيرا في دور العرض، ولكنها واثقه من نجاحه حينما يعرض تلفزيونيا، مستشهدة بفيلم "678" الذي شاركت في بطولته وحقق النجاح الأكبر في التلفزيون.

وعلقت ناهد على مشاركة فيلم "اشتباك" بمهرجان "كان" خاصة وأنها شاركت في المهرجان ذاته قبل سنوات بفيلم "بعد الموقعة"، معربة عن سعادتها، كما كشفت عن كون شقيقها محمد السباعي يشارك في فيلم "اشتباك" وكان من ضمن المشاركين بالمهرجان.

