المسلسل الرمضاني "مش أنا" محاكاة للواقع المعاش

انتهى تصوير المسلسل الدرامي الرمضاني "مش أنا"، والذي يشارك فيه نخبة من الممثلين أبرزهم الممثلة كارين رزق الله، وبديع أبو شقرا وثلة من نجوم الدراما اللبنانية.

وعن هذا العمل قالت الممثلة وكاتبة المسلسل كارين رزق الله "أشعر أنني سأشكل مع بديع أبو شقرا ثنائيا رائعا، رغم أنني أقف أمامه للمرة الأولى كثنائي تمثيلي".

وأضافت أنها كتبت نصا يشبه "كل واحد منا"، كما أن القصة ليست معقدة ولا خيالية و"نعيشها كل يوم"، مشيرة إلى أن دورها في المسلسل الذي سيعرض على قناة "الأل بي سي" سيشكل "مفاجأة"، على حد تعبيرها.

أما الممثل بديع أبو شقرا فقال إن كارين أقنعته بالنص وبالدور لذلك تحمس للمشاركة، وهو معجب بكتابة كارين، لأنها "تصنع شيئاً من لا شيء" وتعتمد على نفسها، وهذا ما أشعره بالأمان حسبه.

وكشف أبو شقرا أنه يجسد في هذا العمل شخصية رجل يعاني من مشكلة ما، "فتراه يتخذ قرارات في حياته بناء على هذه المشكلة تكون أحيانا غير سليمة إلا أنه لا يستطيع التخلص منها، ولا يقدر أن يتصرف بتجرد"، لكنه رغم هذا شخص مرغوب من قبل النساء.

ويتطرق المسلسل في قالب درامي كوميدي إلى قصة حب تولد في ظروف خارجة عن المألوف قليلا، يعيشها شخصان يضطران للتعايش تحت ضغط معين وهما بطلا المسلسل كارين وبديع.

كما يتناول العمل في إطار اجتماعي سلس وقريب من المشاهدين قضايا أشخاص تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و77 سنة، ويعالج أيضا قضية الخدم، وكذا مشكلة أصحاب السمنة والعاطلين عن العمل، وفق ما أفصح عنه المنتج المنفذ مي أبي رعد لـ العربية.نت.

يذكر أن الكاتبة والممثلة كارين رزق أطلت في رمضان الماضي من خلال مسلسل "قلبي دق" إلى جانب الممثل يورغو شلهوب.