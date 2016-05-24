نجوم "كان" في "سينما فلسطين" بباريس

افتتحت مساء أمس في باريس في معهد العالم العربي الدورة الثانية لمهرجان "سينما فلسطين" الذي سيقدم أكثر من 20 فيلما عربيا وغربيا.

وحضر حفل الافتتاح وعرض فيلم "3000 ليلة" للمخرجة مي المصري رئيس معهد العالم العربي جاك لانغ وسفير فلسطين في فرنسا سلمان الهرفي والكاتب الفلسطيني إلياس صنبر والمخرج الفلسطيني المعروف ميشيل خليفي والمخرجين عرب وطرزان أبو ناصر والمخرج العالمي كوستا غافراس.

لكن الحضور الذي لاقى الاهتمام الأكبر كان حضور المخرج البريطاني كين لوتش الذي كان قد حاز قبل ٢٤ ساعة فقط على الـ"سعفة الذهبية" لمهرجان كان السينمائي وهي واحدة من أهم الجوائز السينمائية العالمية ومع هذا التكريم والطلبات التي تنهال عليه من وسائل إعلامية ومن دعوات مختلفة، أصرّ كين لوتش على حضور حفل افتتاح مهرجان سينما فلسطين وأن يعبّر عن دعمه لصانعي الأفلام الفلسطينيين ولقضيتهم وصعوبة عملهم في ظل الاحتلال.