"آل زهايمر" فيلم وثائقي سعودي يعكس الروح الإنسانية

يرعى الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود انطلاقة العرض الأول بمدينة جدة للفيلم الوثائقي "آل زهايمر" الذي أنتجته الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، الحاصل على الجائزة البرونزية في مهرجان الأفلام السعودية في أول عرض له وذلك مساء اليوم الثلاثاء في مركز "أنا غير".

ويهدف فيلم "آل زهايمر" الذي أنتجته الجمعية إلى توعية وتثقيف المواطن بمرض الزهايمر وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المرضى ومقدمي الرعاية لهم والمجتمع المحيط بهم، ويأتي عرض هذا الفيلم المتخصص في إطار الحملة الوطنية للتوعية والتثقيف التي تبنتها الجمعية منذ انطلاقتها في العام 1430هـ، لتؤكد على تحول قضية الزهايمر من الهم الخاص والذاتي إلى الهم الجماعي، وإتاحة الفرصة للمجتمع للمساهمة في هذه القضية بكل الوسائل المتاحة.

من جهتها، أوضحت الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيسة اللجنة التنفيذية، أنّ عرض هذا الفيلم يُعتبر بمثابة لمسة رائعة تعكس الروح الإنسانية التي يتمتع بها مقدمو الرعاية لمرضى الزهايمر والمجتمع المحيط بهم، ووجهت الدعوة لجميع المواطنين لحضور هذا العرض الذي يفتح المجال للاستفسارات التي ستجد الإجابة عليها من خلال فريق استشاري متخصص في هذا المجال لوضع الحلول المناسبة.