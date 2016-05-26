شجون: "بيت الحلاو" لمسرح الطفل بعيد الفطر

أكدت الفنانة الكويتية شجون أن مسرحية "بيت الحلاو" ستمثل جديدها لمسرح الطفل خلال عيد الفطر المبارك.

وقالت شجون في تصريح خاص بـ"العربية.نت" إنها تعتبر هذا العمل بمثابة إضافة حقيقية لرصيدها الفني، حيث تحاول أن تسير أعماله بخط متوازٍ يجمع دراما الكبار وأيضا مسرح الطفل بكل فضاءاته الاستعراضية.

وعادت شجون من دبي حيث صورت هناك المسلسل الاجتماعي الجديد "ساق البامبو" أمام الفنانة سعاد عبدالله. كما أشارت إلى أنها ستعود مجددا لتكملة تصوير المشاهد المتبقية من المسلسل الذي سيعرض خلال الدورة الرمضانية المقبلة.

وعن مسرحية "بيت الحلاو" تابعت شجون: المسرحية تحمل متعة وكوميديا مسرحية بجانب الاستعراضات التي صممت خصيصا لهذا العمل الكبير.

ويجمع العمل أيضا كلا من هنادي الكندري وريم ارحمه وايمان نجم وكما آخر من النجوم.

وتعتمد فكرة المسرحية على التركيز على قضايا الشباب، وتقدم في إطار كوميدي.

أما عملها التلفزيوني الجديد "ساق البامبو" فقد أعلنت شجون: هو مسلسل ينبثق عن رواية بنفس الاسم للكاتب الروائي الكويتي سعود السنعوسي، كانت قد فازت قبيل ثلاثة أعوام بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية.

وختمت الفنانة تصريحها بالقول: "أتمنى للعالمين العربي والإسلامي أن يجعل الله أيامهم مباركة دائما".