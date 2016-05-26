مي عز الدين تواجه أزمة زوجية شديدة في "وعد"

كواحدة من نجمات الدراما اللاتي صار الجمهور ينتظر أعمالهن بشغف، تطل مي عز الدين في شهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل يحمل اسم "وعد" يشاركها بطولته أحمد صلاح السعدني وحازم سمير، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج إبراهيم فخر، وتنتجه شركة "O3"، على أن يجده المشاهد عبر شاشة "MBC مصر".

العمل يدور حول زوجين يمتلكان مقومات الحياة المثالية، ورغم ذلك مستقبلهما معرض للارتباك، واستمرارهما معاً بات أمراً شبه مستحيل، فالقصة تبدأ من بيت زوجي هادئ، قبل أن تشتعل النار بين "وعد" التي تلعب شخصيتها مي عز الدين، والدكتور "سليم" زوجها الذي يلعب دوره حازم سمير، بعد أن يدخل "يوسف المصري" الذي يلعب دوره أحمد صلاح السعدني في حياة الزوجة، بعدما التقته في أحد الملاهي الليلية بمدريد، حينما كانت في إجازة بصحبة زوجها، لتتوالى الأحداث في هذه العلاقة المعقدة.

بطلة المسلسل مي عز الدين ترى أن العمل ليس من الأعمال الشائعة في رمضان، وتؤكد أنه مغامرة خاصة أن شركات الإنتاج تخشى تقديم أعمال مشابهة، وذلك بسبب القصة الهادئة والبعد عن الصخب، إلا أنها تؤكد عدم صحة هذه النظرية، لأننا نستطيع طرح أعمال هادئة ولكن أحداثها ساخنة ومشوقة.

"استهوتني الفكرة والموضوع الذي يلامس كل البشر في حياتهم اليومية"، هكذا تفسر مي انجذابها للعمل، معتبرة أن كل مشاهد سيرى نفسه في المسلسل، وهي لا تقصد شخصية "وعد" بالتحديد، بل شخصيات المسلسل بشكل عام.

أما الدور الذي تلعبه فتشير إلى كونها شخصية حالمة رومانسية تتمتع بشخصية قوية، غير أن لديها ارتباكا في حياتها مشابها لما يصيب النساء في الوقت الحالي.

ووجهت مي اعتذارها للكاتب محمد سليمان عبدالمالك بسبب الظروف والضغط اللذين وضع أمامهما في أول لقاء يجمعه بها، مؤكدة أنها كانت واثقة بأنه سيكون على قدر الثقة والمسؤولية. أما المخرج إبراهيم فخر الذي يتعاون معها للعام الثاني على التوالي، فقد أكدت أنها ستواجه مشكلة في العمل مع مخرج آخر بعده، خاصة أن بينهما درجة كبيرة من التفاهم، كما أن عيوبهما واحدة وهي التدقيق في تفاصيل التفاصيل.

وعن العمل مع أحمد صلاح السعدني، فقد عبرت عن سعادتها بذلك، حيث تعتبره الشخص الأقرب إليها في الوسط الفني، وصداقتهما تتخذ منحى كوميديا، كما أنها تتفاءل بالعمل معه، فيما أكدت أن حازم سمير من أكثر الممثلين المحترمين في الوسط ونال لقب "البرنس"، وهي تفضل اختيار مجموعة من الممثلين الذين ترتاح في العمل معهم من أجل مشاركتها أعمالها.

مخرج المسلسل إبراهيم فخر شدد على أن العمل يناقش مشاكل اجتماعية عدة ويحمل في أحداثه رومانسية ستجذب المشاهد، كما أنه يخاطب فئات وأجيالا متعددة من المشاهدين، مشيراً إلى كونهم قاموا بتصوير جزء من الأحداث في تايلاند، يتضمن مشاهد خلابة ومناظر طبيعية جذابة، خاصة أنه يحرص على تقديم مادة بصرية مدهشة.

كذلك يشارك في العمل مجموعة كبيرة من الأبطال، حيث يؤدي حسن حسني دور جد "وعد" الذي يعوضها عن فقدان الأب، بينما تقدم كارمن لبس دور والدتها، وهي تمتلك مصنع خياطة، أما ملك قورة فتلعب شخصية "مايا" شقيقة "وعد".