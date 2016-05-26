"الكبش الساحر".. أول فيلم روائي لأطفال الجزائر

أعطى وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي إشارة انطلاق تصوير أولى مشاهد الفيلم الروائي الطويل الموجه للأطفال في الجزائر والذي يحمل عنوان "الكبش الساحر".

ويُخرج هذا العمل الخاص، الذي يعد أول فيلم سينمائي في الجزائر مُوجّه للأطفال، المخرج صادق الكبير، ويعالج موضوع محبة الحيوانات وحمايتها بمشاركة مجموعة من المُمثّلين الصغار، ويرصد في ساعة ونصف من الزمن رحلة مدرسية سحرية لمجموعة من التلاميذ إلى حديقة الحيوانات رفقة معلمتين ومرشد الرحلة الذي يتطرق في حواراته مع التلاميذ لأهمية محبة الحيوانات وحمايتها.

ويشارك في هذا العمل قرابة 20 طفلا تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عاما ويجري التحاور باللغة العربية الفصحى.

وتوقّع المخرج صادق الكبير انتهاء مرحلة التصوير الأولي للفيلم في 25 يوليو المقبل، وسيتم تصوير مشاهده في عدة محافظات وهي العاصمة الجزائرية وجيجل والقالة.

وانتقد المخرج الجزائري "الغياب التام لأفلام الأطفال في الجزائر وعدم الاستثمار في هذا المجال". بينما ثمّن وزير الثقافة الجزائري هذا العمل واعتبره "تجربة مرجعية بالنسبة لسينما الطفل".