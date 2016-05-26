"جريمة شغف".. مسلسل رمضاني عن شاب طائش

ينتظر الجمهور المسلسل الرمضاني "جريمة شغف" الذي يضم نخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية والمصرية، من سوريا: قصي خولي وأمل عرفة ومنى واصف، ومن مصر نجلاء بدر، ومن لبنان نادين الراسي وتقلا شمعون، والإخراج لوليد ناصيف، الذي تعد هذه التجربة الدرامية الأولى له في المسلسلات، والكتابة لنور شيشكلي، على أن يُعرَض المسلسل على أكثر من قناة تلفزيونية.

يتحدث المسلسل عن رجل يتعرض لحادثة تقلب حياته رأسا على عقب فيدخل في خلافات مع أكثر من امرأة في حياته، وتعيش أمل عرفة، شقيقته في المسلسل، معاناة كبيرة في حياتها "تكسر لها ظهرها"، أما نادين الراسي فهي بمثابة "الخطية" التي يرتكبها قصي وهي تمرّ في حياته بشكل غريب فتقلبها رأساً على عقب وهو أيضا في البداية يقلب لها حياتها لتصبح "أكثر امرأة مؤثرة وتترك بصمة" في مسيرته، وكذلك نجلاء بدر التي يكون لها دور مميز في حياته، أما جيسي طراد فتكون زوجته لكنها تعاني معه كثيرا.

قصي في المسلسل هو الشاب "الصايع والطائش" الذي تعاني منه النساء كثيراً لكنه يمر بظروف وأحداث تصنع منه رجلا مستقيما ومتزنا في النهاية.

أما المخرج وليد ناصيف فيُظهِر، برأي قصي خولي ونادين الراسي، احترافية عالية من خلال هذا المسلسل مضموناً وتصويراً.

المنتج مفيد الرفاعي بدا متفائلاً جدا بنجاح هذا المسلسل، وهو دائما موجود خلال التصوير حيث يعطي النصائح والتوجيهات.

الأجواء في الكواليس جيدة، كما يقول القيّمون على المسلسل، وهناك دائماً "جو من الفكاهة يُشيعه قصي خولي الذي لا يعيش النجومية خلال التصوير إنما يُضفي جواً من المرح بين الممثلين".

أما الممثلة نادين الراسي فيقول زملاؤها إنها خفيفة الظل وهي "ممثلة راقية جدا وعفوية ومحترفة وقريبة للقلب"، في حين توصف الممثلة المصرية نجلاء بدر بالشخصية "المهضومة" التي تتقن عملها جيداً وهي تجسد دور البطولة في المسلسل، أما جيسي القادمة من عالم الكوميديا فتدخل الدراما الرمضانية من بابها الواسع لتشكل مفاجأة للجمهور.