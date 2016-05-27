شيرين: في لحظة اكتئاب فكرت بالانتحار أو الاعتزال

كشفت الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب، أنها كانت على أهبة الانتحار، أو إنهاء تجربتها الفنية بالاعتزال، وما بين هذين الخيارين، التجأت إلى الخيار الثاني، والذي سبق أن أعلنت عنه ثم تراجعت عن ذلك فيما بعد.

وقال شيرين في ندوة صحافية عقدت أمس على هامش مشاركتها في الدورة 15 من فعاليات مهرجان موازين، إن التفكير في الاعتزال بالنسبة لفنانة في سنها، شابة وموهوبة، يعد كارثة كبيرة، وبالتالي فإن الإقدام على مثل هذه الخطوة في نظرها، ليست مجرد مزاج أو رغبة لأجل خلق ضجة إعلامية، بقدر ما يعبر هذا الموقف عن لحظة إنسانية صعبة، يمر بها الفنان.

وأوضحت أن الدوافع التي حملتها إلى إعلان قرار الاعتزال، تعود إلى كونها في تلك اللحظة كانت تعيش حالة اكتئاب حاد ناتج عن ظروفها الحياتية، خاصة بعد مشاركتها في مسلسل" طريقي" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، مبرزة أن انشغالها بالمسلسل كان على حساب أسرتها الصغيرة، خاصة أطفالها الذين لم تستطع أن توفر لهم الوقت الكافي للعناية والاهتمام بهم، فضلاً عن جوانب من حياتها الخاصة.

وتوجهت شيرين بدعواتها إلى الله كي يقيها من بعض قراراتها الخاطئة، قائلة "فليرحمني الله من القرارات التي من الممكن أن أتخذها في حياتي".

وكانت شيرين قد أعلنت اعتزالها للفن بشكل نهائي عبر تسجيل صوتي لها، مما خلف هذا القرار صدمة كبيرة لدى جمهورها ومحبيها، للتراجع عنه، احتراما لزملائها الفنانين ولجمهورها الحبيب، ولكل من حزن على قرارها باعتزال الغناء، بحسب ما أعلنت عنه.