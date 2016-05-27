"غوغل" يحتفل بالذكرى الـ85 لميلاد سيدة الشاشة العربية

يحتفل محرك البحث "غوغل"، اليوم الجمعة، بالذكرى الـ85 لميلاد الفنانة المصرية الراحلة فاتن حمامة التي لقبت بـ"سيدة الشاشة العربية"، وذلك من خلال تغيير شعاره الرئيسي لشعار يحمل صورة الفنانة الراحلة، التي تعتبر من أبرز نجمات السينما العربية عبر تاريخها.

وقالت "غوغل" عبر موقعها المخصص بالشعارات الخاصة بالاحتفال بالمناسبات والشخصيات الرائدة إنها ترغب في إحياء ذكرى فنانة كانت مصدر إلهام مرارا وتكرارا.

ولدت الفنانة القديرة فاتن حمامة في 27 مايو عام 1931 في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية في مصر، لأب يعمل موظفاً في وزارة التربية والتعليم. وبدأ ولعها بعالم السينما في مرحلة الطفولة وهي في عمر السادسة. وبعد فوزها بمسابقة أجمل طفلة في مصر، أرسل والدها صورتها للمخرج محمد كريم الذي كان يبحث عن طفلة تشارك في فيلم من بطولة الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، وبالفعل شاركت عام 1940 في فيلم "يوم سعيد" أمام عبدالوهاب.

وبعدها بأربع سنوات شاركت مع نفس المخرج في فيلم "رصاصة في القلب" لمحمد عبدالوهاب أيضاً، ومع فيلمها الثالث "دنيا" عام 1946 انتقلت عائلتها للعيش في القاهرة لتشجيعها. ولكي تستطيع فاتن حمامة الالتحاق بالمعهد العالي للتمثيل، وخلال8 سنوات من دراستها في المعهد العالي للسينما نجحت في المشاركة في أكثر من 20 فيلماً وسرعان ما أصبحت الممثلة الأعلى أجراً في مصر في ذلك الوقت.

وشاركت "سيدة الشاشة العربية" في حوالي 100 عمل خلال مشوارها الفني، أبرزها "الأستاذة فاطمة"، و"صراع في الوادي"، و"أريد حلاً"، و"إمبراطورية ميم"، و"يوم حر ويوم مر"، و"دعاء الكروان"، و"نهر الحب"... وغيرها من الأفلام التي تعتبر من كلاسيكيات السينما المصرية، بالإضافة إلى عدد قليل من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة ومنها "ضمير أبلة حكمت".

وفي عام1996 أثناء احتفال السينما المصرية بمناسبة مرور 100 عام على نشاطها تم اختيارها كأفضل ممثلة وتم اختيار 18 من أفلامها من ضمن 150 فيلماً من أحسن ما أنتجته السينما المصرية.

وفي نبذه عن حياة الفنانة الراحلة الشخصية، فقد تزوجت ثلاثة مرات، وكان زواجها الأول من المخرج عزالدين ذوالفقار في العام 1947. وبعد إعلان طلاقها من ذوالفقار في العام 1954 جاءت المفاجأة للجميع بخبر زواجها من الفنان العالمي عمر الشريف في العام1955.. ذلك الزواج الذي استمر حتى العام 1974.

تزوجت بعدها فاتن حمامة للمرة الثالثة في العام 1975 بشخصية من خارج الوسط الفني وهو الدكتور محمد عبدالوهاب، الطبيب المختص بمجال الأشعة والذي عاشت معه حتى وفاتها.

ورحلت "سيدة الشاشة العربية" عن عالمنا في 17 يناير من العام الماضي 2015 إثر أزمة قلبية عن 84 عاماً.