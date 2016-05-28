بتلك الصورة وبهذه الكلمات أسعدت نانسي عجرم المصريين

خلال حفلها الذي أحيته أمس الجمعة في منطقة سهل حشيش على شاطئ البحر الأحمر في مصر وبصورة نشرتها، اليوم السبت، على صفحتها على "فيسبوك" أسعدت المطربة اللبنانية نانسي عجرم المصريين وحازت إعجابهم.

نانسي وصفت المصريين خلال الحفل بـ"ملوك الجدعنة"، ونشرت صورة لها وهي تقف بجوار طائرة "مصر للطيران" وكتبت تحتها "يا رب تحميها.. وأضافت تقول صباح النور.. على متن رحلات مصر للطيران إلى القاهرة.. يا رب تحميها".

وردت شركة "مصر للطيران" على المطربة نانسي عجرم، التى دعمت الشركة بالسفر على خطوطها، وكتبت الشركة على حسابها الرسمي على "تويتر": "شكراً لسفرك مع مصر للطيران"، متمنية لها رحلة سعيدة على متن خطوطها الجوية.

وكانت الفنانة اللبنانية قد شاركت المطرب المصري محمد حماقي ختام فعاليات انطلاق النسخة العربية من برنامج "Ninja Warrior"، والذي حضره كوكبة من نجوم الفن والإعلام بمصر، وقالت موجهة رسالة للمصريين "انتوا ملوك الجدعنة"، وذلك على خلفية أغنيتها الشهيرة التي غنتها "أنت مصري" التي أصرت على بدء الحفل بها.

وكان الحفل قد شهده اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والأمير فيصل بن بندر آل سعود، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنادر السعودية، المالكة لحقوق الملكية الفكرية للبرنامج الياباني الشهير في الشرق الأوسط، ويتضمن الموسم الأول منه 13 حلقة يشارك فيها 240 متسابقاً من كل الدول العربية.

وأعلن الأمير فيصل بن بندر بن، عن جائزة البرنامج وقدرها500 ألف دولار، مؤكداً تشجعيه لهذا النوع من الرياضات التي تهدف إلى تغيير نمط حياة الشباب العربي.

من جانبها أعربت نانسي عن تمنياتها بنجاح البرنامج في مصر ولاسيما أنها المرة الأولى في الشرق الأوسط التي يقدم فيها البرنامج، حيث داعبت الحضور قائلة: "ماغلطتش لما قلت المصريين ملوك الجدعنة".

وبدأت نانسي حفلها بأغنية "أنت مصري" و"الدنيا حلوة" وبعدها أغنية و"أحبك آه" و"ماتيجي هنا وأنا أحبك".