جوائز همسة.. مصر تحتل المركز الأول ثم العراق والجزائر

تصدّرت مصر المركز الأول بـ19 فائزا في مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون الذي أعلن عن نتائج الدورة الرابعة التي حملت هذا العام اسم الفنان سيد درويش.

وتنافس أزيد من 1500 مشاركا يُمثّلون 16 دولة عربية في مسابقات الشعر والأدب والفنون وجاءت العراق في المرتبة الثانية بـ 8 فائزين، تلتها الجزائر بـ7 فائزين ثم تونس بـ 4 مُتوّجين وسوريا خامسة بـ3 فائزين بينما احتل المغرب ولبنان واليمن والأردن المركز السادس بمتوج واحد من كلّ بلد.

وفي مسابقة الخاطرة فازت الجزائرية حنكه حواء بالجائزة الأولى عن عملها "فوضى الحكاية " تلاها الجزائري روان على شريف في المركز الثاني عن عمله " سارق المعبد " وفي مسابقة الشعر العامي تُوّج محمد ابو العبادي بالجائزة الأولى عن عمله "حدى الساقية " ثم علاء ابو ذكري في المركز الثاني عن عمله " أنا مين ".

وفي مسابقة القصة تُوّجت العراقية ابتهال خلف أحمد بالمرتبة الأولى عن " العشق وخطيئة ادم " تلاها المصري محمد على عاشور عن " عرس في صالون العزاء " وفي مسابقة الشعر النثري تُوّج العراقي راويه الشاعر بالجائزة الأولى عن " بثوب شارع " ثم المصرية بشرى العدلي عن " موعد جديد ".

وفى الشعر العمودي تُوّج المصري طه متولى العواجي بالجائزة الأولى عن "عودة الروح " تلاه الجزائري هارون بو عاملي عن " قصص في مصحف الحب " وفي مسابقة السيناريو والحوار تُوّج المصري أحمد حسن عثمان تلته السورية جميلة ميمو ثم الجزائرية لعذاب فتيحة وفي مسابقة الرواية جاءت مناصفة بين المصرية دعاء العربي والجزائري صلاح الدين جعلاب وفي مسابقة الرسم تُوّج اليمني أيمن عثمان بينما نال أحمد الزعيم من العراق جائزة الإبداع الخاصة بلجنة التحكيم للوحته سيدة البلابل وفي مسابقة التصوير تُوّج المصري جورج ماهر والجزائري ربحى محمد إيلياس.