تعرف على النجوم المكرمين بجوائز الموريكس دور 2016

تجمّع حشد من أهم النجوم في لبنان والعالم العربي ودول غربية على مسرح بلاتيا في كسروان اللبنانية لحضور حفل توزيع جوائز الموريكس دور في دورته 16.

وبدأ الحفل عند التاسعة من ليل السبت برعاية وزيري السياحة ميشال فرعون والثقافة ريمون عريجي وسط حضور كبير لأهل الفن والإعلام والموسيقى، وتم إهداء هذا الحفل لروح الفنان الراحل زكي ناصيف والذي أدى عددا من الفنانين الشباب بعضاً من أغنياته في بداية السهرة.

أولى المكرمين كانت الفنانة الفرنسية شيلا التي اكتُشفَت موهبتها وهي في سن 16 عاماً، وأبرز أغنياتها: "بونغ، بونغ" والتي حققت من خلالها نجاحا كبيرا في بداية السبعينيات ونالت بعدها العديد من الجوائز.

كُرِّمَت أيضاً النجمة التركية بيرين سات التي عرفت من خلال العديد من المسلسلات أبرزها "فاطمة" و"العشق الممنوع"، فنالت جائزة تكريمية وأعربت عن سعادتها لزيارة لبنان للمرة الأولى كما أثنت على حسن ضيافة اللبنانيين واهتمامهم بها ووعدت بزيارة هذا البلد ثانية.

ومن بين النجوم الأتراك أيضاً كانت هناك جائزة للنجم الشهير مراد يلدريم المعروف بأدواره المميزة منها شخصية "أمير" في المسلسل الدرامي "عاصي". والذي أبدى سعادته للحضور إلى لبنان ووعد بزيارته دائما.

من الملحنين المكرمين أيضا الملحن السعودي المعروف "طلال" الذي أعطى من ألحانه أهم الفنانين النجوم ومن بينهم كاظم الساهر وصابر الرباعي ومحمد عبده وعاصي الحلاني ووردة وهاني شاكر، وغيرهم كثيرين، وأحدث ألحانه قدمه لكاظم في أغنيته الجديدة "غرناطة" وقد تسلم الجائزة عنه الفنان عاصي الحلاني الذي حصل هو أيضاً على جائزة تكريمية بمناسبة مرور 25 عاما على مسيرته الفنية فأهدى الحلاني جائزته لكل من واكبه في رحلته الفنية وخصّ بالذكر نزار فرنسيس، سيمون أسمر، المخرج سعيد الماروق، وزوجة الحلاني كوليت.

الفنانة هيفا وهبي حصلت على جائزة تكريمية عن دورها في المسلسل الرمضاني "مريم" كممثلة كانت الأكثر تميزاً، فاعتبرت هيفا أن نجاحها في التمثيل شكل نقلة نوعية في حياتها، وأهدت الجائزة للمعجبين لأنهم "وقفوا معها في كل الظروف".

ديفا الأغنية العربية للفنانة المغربية سميرة سعيد حصدت جائزة عن أفضل ألبوم للعام 2015 بعنوان "هوا هوا" وعن مسيرتها التي مضى عليها 40 عاما أنتجت خلالها أرشيفاً من 500 أغنية، وقد أبدت سعادتها لتواجدها في "وطنها الثاني" لبنان الذي "يمنح الفنانين دائماً السعادة والأمان" على حد تعبيرها.

المطربة أنغام حصدت جائزة أفضل أغنية للعام بعنوان "أهي جات" فقالت بالمناسبة إن لديها ارتباطا قديما ومنذ الصغر بلبنان وتحديداً بالمطربة فيروز فهي جعلتها تحب الغناء والمسرح فتأثرت بها جدا وتمنت لها من على المسرح طول العمر.

بدورها حصدت "النجمة الذهبية" نوال الزغبي جائزة عن أفضل ألبوم للعام 2015 بعنوان "مش مسامحة" وعن كامل مسيرتها الفنية فقالت إن هذه الجائزة تحديدا عزيزة على قلبها.

جائزة أفضل فنان لبناني للعام 2015 كانت من نصيب "البوب ستار" رامي عياش وقد سلمه إياها وزير الصحة وائل أبو فاعور.

أما جائزة أفضل مطرب حصدها الفنان المصري تامر حسني الذي قال: "إنه شرف كبير لي أن أقف أمام شعب عظيم وفي بلد رائع كلبنان وأن أحصد جائزة بهذا الحجم"، وأهدى الجائزة لبلده مصر ولأسرته والجمهور الذي دعمه على مر السنين.

الممثل السوري تيم حسن حصد جائزة عن دوره المميز في مسلسل "تشيللو" العام الماضي فشكر كل من صوت له وللمخرج سامر البرقاوي وأهدى هذه الجائزة لبلده سوريا قائلا: "الحزن باقٍ لكن الأمل أبقى وأكبر".

وبدورها نالت الممثلة نادين نسيب نجيم جائزة أفضل ممثلة لبنانية لعام 2015 خصوصا عن دورها في نفس المسلسل.

ومن بين أبرز المكرمين أيضا الممثلون سوزان نجم الدين، ديما قندلفت، منة شلبي، ألين لحود ابنة الفنانة الراحلة سلوى القطريب، نقولا دانييل، يورغو شلهوب والملحن هشام بولس، والإعلامية الكويتية حليمة بولند.