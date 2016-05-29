سراييفو تكرم ديفيد بووي برسم جداري ضخم

كرمت سراييفو السبت نجم الروك البريطاني ديفيد بووي، الذي توفي في يناير الماضي بتدشينها رسما جداريا "هو الأكبر في العالم" يمثل المغني والمؤلف الموسيقي على ما قال القيمون عليه.

وكان الموسيقي البوسني وداد تربونيا صدم بوفاة المغني المباغتة وشعر بالحاجة إلى القيام بمبادرة تجاه "أبيه الروحي" على ما روى لوكالة فرانس برس.

وقال "عندما استمع إلى موسيقاه أشعر بأنها مؤلفة لي وحدي. كل شخص لديه فنان يستمع إليه أكثر من غيره. كل عمل جديد كان يشكل مفأجاة وكان أفضل من سابقه".

وبعد أربعة أشهر شارك 100 شخص في تدشين الرسم الجداري على واجهة مبنى في ثكنة قديمة بوسط سراييفو.

ويمثل الرسم ديفيد بووي مع أوجهه المتعددة مع عبارة "الموضة تتغير لكنكم تبقون أبطالي دائما" التي تجمع بين عنوان أغنيتين لبووي "اشن" و "هيروز".

وأكد وداد تربونيا "تبين لنا أن ارتفاع الجدار 13 مترا وعرضه 10,5 متر مما يجعل منه أكبر رسم جدار عن ديفيد بووي في العالم".

وتوفي ديفيد بووي في العاشر من يناير بعد يومين على إصداره ألبومه الأخير "بلاك ستار" بالتزامن مع عيد ميلاده التاسع والستين.