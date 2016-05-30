أبرز برامج ومسلسلات شهر رمضان على "MBC"

تزخر شاشة أم بي سي هذا العام بالعديد من المسلسلات والبرامج الرمضانية العائلية كعادتها في كل عام.

بعض هذه الأعمال هي سلسلة من أجزاء سابقة، مثل مسلسل "سيلفي" بطولة ناصر القصبي الذي لاقى نجاحا كبيرا العام الماضي بتناوله أبرز القضايا المجتمعية والإنسانية.

أما الدراما الحجازية السعودية فتتشكل في مسلسل حارة الشيخ، وهو عمل درامي شعبي يتناول حقبة تاريخية من تاريخ مدينة جدة السعودية في نهاية القرن التاسع عشر، وبالنسبة للدراما البدوية فلها مكان أيضا من خلال مسلسل الدمعة الحمراء، إضافة إلى البرامج السنوية مثل "رامز يلعب بالنار" و برنامج "حروف وألوف" وغيرها.

وأوضح مازن حايك، المتحدث الرسمي باسم مجموعة أم بي سي في برنامج "صباح العربية"، أن المجموعة تدخل السباق الرمضاني بأربع قنوات هي "أم بي سي 1" و"أم بي سي دراما" و"أم بي سي مصر"، و"أم بي سي مصر 2"، مشيرا إلى أن أكبر النجوم يعودون إلى شاشة أم بي سي التي ستبث مسلسلات منبثقة عن روايات لكتاب عرب عالميين.

وعن الأعمال الكوميدية، يطل عادل إمام على شاشة أم بي سي بمسلسل "مأمون وشركاه"، يلعب فيه دور سجين بخيل جدا يتعب رفاقه بشكل مضحك وساخر.

وعلى صعيد البرامج الحوارية، يستقبل الإعلامي داوود الشريان شخصيات لها تاريخ يستعرض مراحل حياتها ونجاحاتها، كما يعود أحمد الشقيري الذي تعود عليه الجمهور ببرنامج خواطر، لكن هذه السنة ببرنامج قمرة، وهو برنامج مسابقات شبابي توعوي هادف.

الدراما السورية حاضرة كعاتها من خلال مسلسل باب الحارة في جزئه الثامن الذي سيكون فيه للمرأة بصمة بارزة في العمل.

وكشف مازن حايك أن قناة أم بي سي مصر وحدها ستبث 8 أعمال درامية حصرية.