تلفزيون مصر يطلق فضائية لعرض تراث "الأبيض والأسود"

قرر اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري إطلاق فضائية جديدة لعرض تراثه القديم من أعمال درامية وسهرات ومباريات كروية بالأبيض والأسود.

وأعلنت صفاء حجازي، رئيس التلفزيون المصري، عن انطلاق القناة التلفزيونية الجديدة بعد غد الخميس، تحت اسم "ماسبيرو زمان" وشعارها "من فات ماسبيرو تاه" على أن تبث فضائياً وأرضياً ولمدة 8 ساعات يومياً، متضمنة جميع الأعمال القديمة بالأبيض والأسود.

ووجهت صفاء حجازي التهنئة للعاملين بالاتحاد ولكافة الإعلاميين بمناسبة عيد الإعلاميين والذي يصادف اليوم، مطالبة ببذل المزيد من الجهود والتكاتف من أجل تطوير العمل الإعلامي، وتقديم إعلام يتمتع بحرية الرأي والتعبير في مصر وبمسؤولية كاملة.

يذكر أن التلفزيون المصري يمتلك عدة قنوات فضائية محلية، إضافة للقناتين الأولى والثانية والفضائية المصرية.