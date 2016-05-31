دنيا سمير غانم تلتقي شقيقتها في رمضان

طريقة جديدة اختارتها دنيا سمير غانم من أجل الترويج لمسلسلها الجديد "نيللي وشيريهان" الذي يجمعها بشقيقتها إيمي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وذلك بعد أن أقامت الشركة المنتجة للعمل عرضا خاصا، قامت خلاله بعرض الحلقة الأولى من المسلسل الذي يشارك في بطولته نجم "مسرح مصر" مصطفى خاطر ومحمد سلام، ليتحدث بعدها الأبطال عن العمل.

ورغم معرفة الجميع أن العروض الخاصة تقام عادة من أجل الأفلام السينمائية بالتزامن مع طرحها للجمهور، إلا أن الشركة المنتجة قررت أن تطرح الحلقة الأولى من العمل تمهيدا لعرض المسلسل للجمهور.

وظهرت دنيا سمير غانم وهي تقدم شخصية "نيللي" وهي فتاة تنتمي إلى الطبقة الأرستقراطية، لا تفكر سوى في نفسها فقط، كما أنها فتاة مستهترة، بينما تظهر إيمي سمير غانم بشخصية "شيريهان" وهي فتاة تنتمي للطبقة الشعبية، وتسكن برفقة خالتها بعد وفاة والديها، كما أنها تعمل في أكثر من مهنة.

دنيا وإيمي عبرا عن سعادتهما بالعمل معا في المسلسل، كما كشفت دنيا عن كونها تدربت على كرهها لشقيقتها كما يأتي في أحداث المسلسل، وهو أمر لم تعتده خاصة وأنها تكن لها حبا كبيرا.

ورغم ظهور مشاهد قليلة لمصطفى خاطر في الحلقة الأولى، إلا أن دنيا سمير غانم أكدت على كونه سيكون مفاجأة المسلسل حينما يعرض في شهر رمضان المقبل، كما تحدثت عن اسم المسلسل بأنهم كانوا يرغبون في العثور على اسمين يرتبط بهما الجمهور، ولم يجدوا أفضل من "نيللي وشيريهان"، خاصة أن الاسمين أيضا يرتبطان بشهر رمضان.

كما تحدثت إيمي عن منافسة عملها الحالي لمسلسلها السابق "هبة رجل الغراب" الذي اعتذرت عن جزئه الثالث، مؤكدة أنها ليست في منافسة مع المسلسل، خاصة أنها اعتذرت عنه منذ فترة طويلة، فيما توقعت للجزء الجديد النجاح مشيرة إلى كونه كتب بطريقة مميزة كما يبذل فريق عمله مجهود كبير.

وحول ما ثار خلال الفترة الماضية من كون هيفاء وهبي ستحل ضيفة على المسلسل، نفت دنيا سمير غانم تلك الأخبار، مؤكدة أن والدتها دلال عبدالعزيز هي من ستظهر في العمل، ووجهت الشكر لوالديها لظهورهما معها.