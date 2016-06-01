أمل حجازي: قد ألجأ لتجديد أغنية "منسية" لصباح أو فيروز

بدأت بعض القنوات الفضائية مؤخراً ببث فيديو كليب أغنية "كذبة كبيرة" للفنانة اللبنانية أمل حجازي، التي تعاونت فيها مع المخرج سعيد الماروق.

وأوضحت حجازي أن الفيديو كليب لا يتحدث عن قصة معينة، إنما هو تجسيد لمشاعرها، وقد حاولت من خلاله إظهار قدراتها التمثيلية. وأكدت أن أصداء الكليب كانت إيجابية، كما أن الجمهور أحب الأغنية.

وأكدت حجازي في السياق نفسه أن من يقارن الفيديو كليب الجديد بالكليبات الأخرى لفنانين آخرين يلاحظ الفرق في الصورة والإخراج، حسب تعبيرها، مضيفة: "الكليب جديد في كل شيء، وهذا ما أصبو إليه دائما في كل أغنية مصورة، وهو بث روح جديدة والابتعاد عن التكرار والتقليد".

وفي هذا السياق، قالت حجازي إن أي أغنية مصورة لأي فنان لم تلفت انتباهها في الآونة الأخيرة أو حتى منذ فترة طويلة، لكن لفتتها أغنية الفنان سعد المجرد "إنت معلم". وقالت في هذا المجال: "ربما بسبب الحروب التي تشهدها بعض الدول العربية، لم يعد الناس يستسيغون سماع الأغنيات فلجأوا إلى مشاهدة المسلسلات بشكل أكبر".

من جهة أخرى، كشفت الفنانة أنها بصدد تحضير أغنية منفردة جديدة ستطرحها في الأسواق في عيد الفطر وهي ذات موسيقى "راقصة"، حسب تعبيرها. كما في جعبتها العديد من المشاركات في أعراس ومهرجانات داخل وخارج لبنان في فصل الصيف.

في سياق آخر، أشارت إلى أنه لا نية لديها في تجديد أغنيات الفنانين العمالقة، لكن ربما تجدد أغنية لهم تكون "منسية" أو لم يسمعها الجمهور كثيرا من قبل، وقد تكون للفنانة صباح أو فيروز، لكن الآن لا مشروع قريبا في هذا المجال.

وترى أمل حجازي أنها أخذت "حقها وأكثر" كفنانة على الساحة الغنائية بفضل جهدها الخاص، وقد وصلت للنجومية التي كانت تطمح إليها. ولا تنكر أنها خففت نشاطها الفني في فترة من الفترات، لكن ذلك لم يحدّ حينها من وهج نجوميتها، حسب الفنانة التي أضافت: "كان الجمهور يطالبني دائما بالعودة ولم ينس أغنياتي".