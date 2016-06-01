بالفيديو.. هاني شاكر يهدي أغنية لحلب ويبكي أثناء غنائها

أهدى المطرب المصري ونقيب الموسيقيين هاني شاكر أغنيته الدينية الجديدة "رمضان كريم يا حلب"، إلى الشعب السوري وأهالي حلب، بمناسبة الشهر الكريم.

وطرح الفنان الأغنية على فيديو كليب، حيث يكشف فيه الماسأة التي تعيشها سوريا وأهلها خاصة أهل حلب والمجازر التي يرتكبها النظام السوري، وكذلك حالة الجوع التي يفرضها عليهم لإذلالهم وتركيعهم.

وجمع شاكر في الفيديو كليب عدة مشاهد حقيقية مما يحدث في سوريا بشكل عام وحلب بشكل خاص، ولم يتمالك نفسه تأثراً بالمأساة وبكى أثناء الغناء.

الأغنية كلمات محمد صلاح عطية، وألحان وتوزيع محمد ضياء، وإخراج محمد مختار وتقول كلماتها:

"رمضان كريم يا حلب الله أكرم

ماتقولش مين السبب أو مين بيظلم

سوريا اللي كان مجدها يبني ويعلى بتضيع

وضاع مجدها طب مين هيسلم

لو عالسحور فى الطل إنوي الصيام

أو عالفطور منين هناكل أو بكام...".