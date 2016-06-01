عبدالمحسن النمر: 3 أعمال في رمضان

يطل علينا الفنان السعودي عبدالمحسن النمر خلال الدورة الرمضانية المقبلة من خلال 3 أعمال درامية تلفزيونية جديدها وصفها النمر في تصريح لـ"العربية.نت" بقوله: "ثلاثة أعمال وثلاث شخصيات مختلفة ومثيرة للجدل".

وتابع الفنان السعودي أن "أول تلك الأعمال التي أراهن عليها في إثارة الجدل المسلسل الاجتماعي التراثي الجديد (حارة الشيخ) الذي سيعود بنا إلى مطلع القرن الماضي في أحداث تجري في مدينة جدة وفي حارة الشيخ، التي تمتلك تاريخها وحكاياتها وقد كانت مبادرة رائعة من قبل (إم بي سي) في تبني فكرة هذا المشروع الذي يؤسس لمرحلة جديدة من استلهام تاريخ وبطولات وحكايات الإنسان العربي السعودي".

وأكد النمر في حديثه مع "العربية.نت" أن حارة الشيخ يرصد "مرحلة مهمة من تاريخ مدينة جدة، حيث أواخر العهد العثماني في مطلع القرن العشرين، والحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي كانت تعيشها المدينة جدة".

كتب المسلسل السيناريست بندر باجبع وأخرجه المهند صبح وشارك به عدد بارز من النجوم من بينهم محمد بخش وجميل علي ويوسف الجراح ومجدي القاضي وسناء بكر يونس وخالد الحربي وشيرين خطاب وشيماء الفضل وإلهام علي.

وقال النمر: "قبل حارة الشيخ الذي صورته في دولة الإمارات العربية المتحدة أنجزت في الكويت مسلسل (جود) إلى جوار الفنانة هدى حسين والفنان صلاح الملا والمسلسل من تأليف علي الدوحان وإخراج منير الزعبي والعمل يعتمد على مساحة من الغموض والالتباسات التي تجعل المشاهد طيلة الحلقات في حالة من الترقب وأترك التفاصيل لحين عرض العمل مع بداية الدورة الرمضانية المقبلة".

وعن عمله الثالث لهذا العام أوضح النمر أن "الشخصيات المثيرة ستكون مع مسلسل (ساق البامبو) الذي يتواصل تصويره في دبي من تأليف الكاتب الروائي الكويتي سعود السنعوسي وسيناريو الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن وإخراج الفنان محمد القفاص وبطولة النجمة القديرة سعاد عبدالله وفي العمل أيضاً كم كبير من النجوم بل هو (مباراة في التمثيل) سيشاهدها الجمهور من خلال قناة إم بي سي".