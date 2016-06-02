عادل إمام "بخيل" ولبلبة بأصعب أدوارها في مأمون وشركاه

جمهور الزعيم عادل إمام على موعد معه بعد أيام، عبر شاشة MBC " مصر" في العمل الكوميدي "مأمون وشركاه" الذي تشاركه بطولته لبلبة وشيرين وخالد سرحان ومصطفى فهمي وخالد سليم.

بطرافته المعهودة سيجسد عادل إمام دور الزوج البخيل للغاية، الذي تعاني زوجته لبلبة بسببه، ما يدفعها لدعوة أبنائه للعودة مرة أخرى، ومن هنا يدخل العمل إلى مرحلة صراع العقائد والثقافات، بعدما تعود ابنته المتزوجة من شخص منضم إلى جماعة متطرفة، ويعود الابن المتزوج من إيطالية مسيحية بصحبة أمها وأبيها. أما الابن الثالث فيعود لمصر وهو متزوج من يهودية، وفي الأحداث يكتشف الجميع أن الابن الرابع مرتبط بقصة حب مع فتاة هندوسية تعبد الأبقار.

كل تلك الأحداث تدور في إطار كوميدي في النص الذي كتبه يوسف معاطي وأخرجه رامي إمام.

أصعب الأدوار للبلبة

وفي معرض تعليقها على الدور الذي تلعبه، تؤكد لبلبة أنه من أصعب الأدوار والشخصيات التي لعبتها في حياتها، معتبرة أن يوسف معاطي أبدع في كتابة العمل، كما أنه يقدمها في واحد من أجمل أدوارها.

وأوضحت لبلبة أنها خضعت لمكياج خاص من أجل تقديم دور "حميدة"، وظلت لأسبوعين تحضر للدور مع المخرج رامي إمام، كما تشير إلى كونها في أحد المشاهد كانت تصور في الشارع، إلا أن المحيطين بها لم يستطيعوا التعرف عليها بسبب اللوك الذي تظهر به.

لبلبة التي قدمت مع عادل إمام 13 فيلما خلال ما يقارب 40 عاماً، تؤكد أنهما مازالا يجدان قبولاً ملفتاً من الجمهور عندما يظهران في أي مشهد معاً، كما أنها ترتاح في التعامل مع "الزعيم".

وفي "مأمون وشركاه" ستدفع كل تلك الأزمات بين "حميدة" وزوجها إلى طلب الطلاق، ما سيجبر الأبناء على العودة من الخارج من أجل حل الأزمة، إلا أن الأحداث ستتصاعد وتتعقد، حين يكتشف الجميع أن مأمون يملك "ثروة طائلة".

شيرين المشاركة في بطولة العمل تؤكد أنها تقدم شخصية مختلفة تماماً، فهي متزوجة من مصطفى فهمي ولديهما ابنة، وزوجها هو أحد الأصدقاء المقربين من مأمون.

وأعربت شيرين عن إعجابها الشديد بالنص الذي كتبه يوسف معاطي، مؤكدة أنها كممثلة لم تستطع أن تتمالك نفسها لدى قراءة السيناريو، وكانت متشوقة لمعرفة سير الأحداث الخاصة بالعمل، كما أكدت أن رامي إمام بذل مجهودا كبيرا في المسلسل سواء خلال التحضيرات أو بعد بدء التصوير، وهو ما يجعلها واثقة من أن العمل سيلاقي إعجاب الجمهور. وشددت على أن إمام شديد الاهتمام بكافة تفاصيل العمل، كما أنه حريص على أن يظهر الجميع بأفضل صورة.