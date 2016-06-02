فرح الصراف: "ساق البامبو" تحد كبير!

أكدت الفنانة الكويتية الشابة فرح الصراف أن عملها في المسلسل الخليجي الجديد "ساق البامبو" يمثل تحديا كبيرا بالنسبة لها، مشيرة إلى أن شخصية "خولة" التي تقدمها في المسلسل تعتبر نقلة في مشوارها الفني.

وأعربت عن امتنانها للفنانة القديرة سعاد عبدالله التي رشحتها لتقديم هذه الشخصية في مسلسل "ساق البامبو" الذي سيعرض على شاشة "أم بي سي" خلال شهر رمضان المبارك.

وكانت رواية "ساق البامبو" للكاتب سعود السنعوسي قد فازت بجائزة البوكر العالمية.

وأضافت فرح أن الشخصية التي تؤديها هي شقيقة الشخصية المحورية في العمل الذي يعتمد على حكاية شاب فلبيني من أب كويتي يعود لأسرته بعد سنوات من الغياب ليجد نفسه في مواجهة مع واقع يجمع بين الرفض المطلق والقبول المتحفظ.

ويشارك في العمل النجمة القديرة سعاد عبدالله وعبدالمحسن النمر وفيصل العميري ومرام وشجون وفاطمة الصفي وريم ارحمة، بالإضافة إلى النجم الكوري الجنوبي وان هو.

وعن جديد الفنانة فرح، قالت إنها ستبدأ بروفات مسرحية الأطفال "فندق المشاهير" تأليف نوال العامر وإخراج عبدالعزيز صفر وبطولة حمد العماني. والمقرر عرضها ابتداء من أول عيد الفطر المبارك.