رسمياً.. جرعة من الأفيون أنهت حياة المغني العالمي برينس

بعد مرور حوالي شهر ونصف على وفاة المغني الأميركي برينس (21 إبريل)، أثبت الطب الشرعي أنه توفي إثر جرعة زائدة من مسكّن للألم يحتوي على الأفيون.

فبحسب معهد الطب الشرعي توفي برينس البالغ من العمر 57 عاماً، من جرعة زائدة من مادة فينتانيل، وهي عقار أفيوني مضاد للألم قوي جداً، ما يؤكد بالتالي الفرضية المرجحة لتفسير وفاة الفنان الأميركي المباغتة.

ويعتبر مسكن الألم فينتانيل أقوى بـ50 إلى 100 مرة من المورفين، على ما تفيد المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها. وهو يستخدم عادة لتسكين أوجاع مزمنة بشكل عام عندما تفشل العلاجات بمسكنات الآلام الأخرى.

ولم تعرف بعد الأسباب التي دفعت برينس لتناول مسكنات الأوجاع، لكن ثمة الكثير من الشائعات بهذا الخصوص.

فذكرت بعض المواقع الصحافية التي تعنى بأخبار المشاهير، أن الفنان كان يعاني من مرض عضال دفعه إلى تناول مسكنات الأوجاع القوية هذه.

في حين أوضحت المغنية وعازفة الدرامز شيلا اي، التي كان برينس راعي مسيرتها الفنية، لمحطة "سي بي أس" التلفزيونية الأميركية أن الحفلات الموسيقية الكثيرة نالت من الفنان جسدياً. وذكرت وسائل إعلام عدة أن برينس كان يعاني من أوجاع في الورك.