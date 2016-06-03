مادونا تكسب معركة قضائية مهمة فما هي؟

كسبت مادونا الخميس معركة قضائية مهمة حول حقوق تأليف أغنيتها الشهيرة "فوغ" بموجب قرار قضائي، من شأنه مساعدة الفنانين الذين يستعينون بالعينات الموسيقية المسجلة مسبقا (سامبلينغ).

وسبب هذا النزاع هو معزوفة قصيرة مع الآلات النحاسية تعزف خمس مرات على النسخة الإذاعية من أغنية "فوغ" الصادرة سنة 1990، وتطالب فرقة "سالسول أوركسترا" مادونا بحقوق التأليف.

وقالت سوزان غرابر القاضية في محكمة الاستئناف الفدرالية التي تنظر خصوصا في قضايا كاليفورنيا إن أي هيئة محلفين "عاقلة لن ترى أن الجمهور العريض في وسعه التعرف على مصدر" المعزوفة في قطعة مادونا.

وكانت فرقة الفانك الأميركية "سالسول أوركسترا" هي التي سجلت هذه المعزوفة بواسطة آلات موسيقية نحاسية في بداية الثمانينيات لأغنيتهم "أو آي لاف ايت (لاف بريك)"، ثم سجل منتج هذه الأغنية شيب بيتيبون أغنية "فوغ" مع مادونا.

وقد أطلقت مجموعة "في ام جي سالسول" ملاحقات قضائية ضد النجمة الأميركية والمنتج، بحجة أنه ينبغي عليهما دفع بدلات لاستخدام هذه العينة.

وخلصت القاضية إلى أن هذا الاستخدام للعينات الموسيقية المسجلة مسبقا لا يمس بحقوق التأليف.

ويتعارض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الخميس مع القرارات السابقة الصادرة في هذا الخصوص. وهو يخدم مصالح الفنانين الذين يعتمدون طريقة السامبلينغ.