انفصال كالفين هاريس وتايلور سويفت

انفصل الثنائي كالفين هاريس وتايلور سويفت بعد علاقة دامت 15 شهرا لكنهما يأملان البقاء على اتصال جيد، وفق تغريدة نشرها الفنان البريطاني.

وكتب هاريس على حسابه في "تويتر" أن "الحقيقة هي أن العلاقة العاطفية قد انتهت لكنها أثمرت عن مودة كبيرة واحترام" متبادل، مؤكدا بالتالي معلومات نشرتها مواقع لأخبار المشاهير.

وقد تداولت تايلور سويفت هذه التغريدة على حسابها في "تويتر" الذي يضم ثالث أكبر عدد من متتبعي الحسابات على خدمة التواصل الاجتماعي هذه (78 مليونا).

وتعد الشابة البالغة من العمر 26 عاما من أشهر مغنيات البوب في السنوات الأخيرة. وقد ظهرت للمرة الأولى علنا مع منسق الأسطوانات الاسكتلندي في بداية العام 2015.

وحضرت المغنية الأميركية في إبريل عرضا أحياه هاريس (32 عاما) في مهرجان كواتشيلا في كاليفورنيا.

وأعربت سويفت عن استيائها من تركيز الإعلام على حياتها الخاصة في أغنيتها "شايك إيت أوف" الواردة في ألبومها الأخير "1989".