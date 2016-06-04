بيروت.. حفل تكريم عمالقة الفن الراحلين

أقامت لجنة "تكريم رواد الشرق" مهرجانا بعنوان "تكريم كبار الفنانين الراحلين" إيمانا منها بالفن الأصيل وبمناسبة عيد الموسيقى.

أبرز الفنانين الراحلين الذين تم تكريمهم: نصري شمس الدين، وعصام رجي، وزكي ناصيف، وسعاد محمد، ووديع الصافي وصباح.

وحضر المهرجان حشد كبير من الشخصيات الرسمية والحزبية والفنية.

وشارك في التكريم مطربون مخضرمون وآخرون في مستهل مشوارهم الفني، من بينهم: عفيف شيا، وزاهي صفية، وماريا عازار، وكاتي زخور، وشادي عيدموني وفهد عقيقي.

ومن بين أبرز الأغنيات التي أدوها "موال الضيعة" لوديع الصافي وصباح، و"زهرة" لزكي ناصيف، و"أوعدك" و"وحشتني" لسعاد محمد، و"دقَّيْنا" لنصري شمس الدين، و"تسلم يا عسكر لبنان" للشحرورة صباح.

وألقى كلمات المهرجان كل من رئيس "لجنة تكريم رواد الشرق" أنطوان عطوي، ونقيبة الفنانين المحترفين شادية دوغان، ونقيب الصحافة عوني الكعكي، وممثل وزير الثقافة المدير العام السابق فيصل طالب.

ووزّعت خلال المهرجان دروع تكريمية بأسماء الفنانين الراحلين المكرّمين استلمها أقاربهم.

وشاركت في إحياء الحدث فرقة من قوى الأمن الداخلي، وفرقة هياكل بعلبك للرقص الشرقي.