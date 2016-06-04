صلاح الملا: مع "جود" اختبرت الانتقال من عمر إلى آخر

أكد الممثل القطري صلاح الملا أنه يعتبر تجربته الجديدة مع المسلسل الخليجي الجديد "جود " بمثابة اختبار للانتقال بين المراحل العمرية واحتياجات كل مرحلة وظروفها. وقال الملا في تصريح لـ"العربية.نت إن مسلسل "جود" سيكون واحدا من 3 أعمال سيطل من خلالها على جمهوره خلال الدورة الرمضانية المقبلة .

وتابع قائلاً: "خلال تواجدي في الكويت لتصوير مسلسل "بياعة النخي" بالاشتراك مع النجمة القديرة حياة الفهد، وهو من الأعمال التي تشكل رهاناً متجدداً وتحدياً إضافياً خصوصاً وأن الوقوف أمام نجمة بقيمة حياة الفهد يمثل بحد ذاته تحدياً كبيراً، في تلك الأثناء جاء عرض المشاركة في بطولة مسلسل "جود" تأليف الكاتب علي الدوحان وإخراج منير الزعبي وإنتاج عامر صباح وبطولة الفنانة هدى حسين التي شاركتها من قبل عدداً من الأعمال الدرامية.

وأشار إلى أنه وجد في العمل تلك الشخصية التي تنتقل بين المراحل العمرية وصولاً إلى الخرف والتعب الكلي والنسيان والدخول في التفاصيل الدقيقة للنهاية وهو أمر يشكل حالة من التحدي جعلتني أوافق على العمل الذى أتوقع أن يكون إحدى مفاجآت شهر رمضان المبارك.

وأضاف: "إن أكثر ما يسعد الفنان الممثل هو وجود الشخصية المكتوبة بعناية وبعمق والتي تتطور وتثري الحدث وهذا ما حفزني لمزيد من الغوص في أعماق الشخصية وإحداثياتها العميقة والثرية في الوقت ذاته".

أما عن فريق العمل فقال: "في المسلسل الجديد عدد بارز من النجوم من بينهم هدى حسين، وعبدالمحسن النمر، طيف، هبة الدري، يعقوب عبدالله، ياسة، أمل عباس وهند البلوشي وعدد آخر من أجيال الفنانين وسيعرض العمل من خلال قناة " أم بي سي".

وأشار الفنان صلاح الملا إلى أنه سيتواجد خلال شهر رمضان بالإضافة الى " بائعة النخي" و"جود" عبر سداسية تلفزيونية جديدة بعنوان "حكايات حب" إخراج الفنان عبدالله التركماني وإنتاج هبة مشاري حمادة وبشار الشطي ومي الصالح.