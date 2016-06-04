مصطفى شعبان ينهي رحلة البحث عن الذكور بـ"أبو البنات"

خلطة تجمع بين التراجيديا والتشويق والكوميديا، يعود بها مصطفى شعبان إلى جمهوره عبر شاشة "MBC مصر" من خلال مسلسل "أبو البنات" المقرر عرضه في شهر رمضان.

المسلسل الذي يتعاون فيه شعبان مع الكاتب أحمد عبد الفتاح للمرة الخامسة على التوالي والمخرج رؤوف عبد العزيز، يقدم من خلاله شخصية "سعيد حظو" الرافض للقيود والذي يتزوج أكثر من مرة من أجل إنجاب الذكور، إلا أنه في كل مرة يرزق بالبنات، ما جعله يقرر أخذ هدنة من الزواج ويعيش بكامل حريته.

إلا أنه في اليوم الأول يتلقى الصدمات بعدما تفاجئه زوجته السابقة، بأن لها منه ابنة تبلغ من العمر 14 عاما، وتعيش معها في أوروبا إلا أنها تتركها لديه، فيما تنفصل عنه زوجته الثانية وتترك له ابنتين، خاصة وأن ظروف عملها تضطرها للسفر إلى الخارج، وهكذا يجد نفسه مسؤولا عن 3 بنات ، في ظل تهديدات تلاحقه من منافسه رجل الأعمال "رجب الرازي" الذي يجسد دوره صلاح عبد الله.

الكاتب أحمد عبد الفتاح يفسر التعاون الخامس على التوالي بينه وبين شعبان، بأن نجاح الأعمال السابقة يدفعهما إلى إعادة التعاون، بالإضافة لكونهما يدركان ضرورة التنويع في تقديم الموضوعات، كما أنه يتوقع النجاح المماثل للعمل الذي سيعرض خلال ساعات.

وأوضح عبد الفتاح أنهم في المسلسل الحالي يتطرقون إلى العلاقات الأسرية، وهو أمر يهتم به كل بيت في مصر والوطن العربي، خاصة وأن المجتمع يبدأ من المنزل ونشأة الأطفال، كما أن عالم الفتيات مليء بالأسرار والمواضيع التي لا نكاد نعرف عنها شيئا.

المخرج رؤوف عبد العزيز أكد على أنه كانت هناك صعوبة في اختيار البنات الثلاث خاصة وأنهن بطلات أساسيات في العمل وأدوارهن ليست سهلة على الإطلاق، مشيرا إلى كونهن سيشكلن اكتشافا فنيا فعليا، خاصة وأن القصة تطرح العلاقة المركبة بين الأب وبناته.

المسلسل هو ثاني تجارب عبد العزيز الإخراجية بعدما قدم "ألف ليلة وليلة" في العام الماضي، ما جعله يؤكد سعيه نحو تطوير المشهد الدرامي، وتقديم دراما اجتماعية بطريقة تتناسب مع الجيل الموجه إليه العمل.

عدد كبير من النجوم يشاركون في البطولة حيث يقدم إدوارد شخصية صديق مصطفى شعبان، كما تظهر علا غانم مع مصطفى شعبان بعد غيابها عن أعماله لعامين، ويتواجد هشام إسماعيل، بالإضافة إلى ظهور الراقصة صافيناز في أول دور تمثيلي لها في الدراما.