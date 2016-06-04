ويتني هيوستن.. تذكارات ومقتنيات في مزاد كاليفورنيا

تعرض جوائز وأزياء وتذكارات من ممتلكات المغنية والممثلة الراحلة ويتني هيوستن الحائزة على جائزة غرامي في مزاد يستمر يومين في كاليفورنيا أواخر يونيو.

وقالت دار مزادات هيريتيج أوكشنز إن معروضات المزاد المقرر يومي 24 و25 يونيو تشمل جائزة إيمي، التي حصلت عليها في عام 1986 تقديرا لأدائها، في الحفل السنوي الثامن والعشرين لجوائز غرامي.

ويتوقع أن تباع بعشرة آلاف دولار ونسختها الخاصة من سيناريو فيلم "ويتنج فور إجزيل" عام 1995 بمبلغ متوقع قدره ألف دولار. وسيعرض المزاد أكثر من 100 قطعة تذكارية.

وغرقت هيوستن التي خاضت معركة صعبة للإقلاع عن تعاطي المخدرات في حوض استحمام بفندق في منطقة بيفرلي هيلز عام 2012 عن عمر 48 عاما.