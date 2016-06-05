القصبي في "سيلفي 2".. عمل شعبي خفيف يتطرق لخطوط حمراء

يطل النجم السعودي ناصر القصبي على المشاهدين في رمضان في مغامرة جديدة برفقة المؤلف المثير للجدل خلف الحربي في برنامج "سيلفي 2".

وأكد القصبي لقناة "العربية" أن برنامج "سيلفي" قد "أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي"، معتبرا أنه "ليس على الدراما أن تعالج القضايا وإنما إبرازها لحلها".

وأضاف: "نحن أمام عمل شعبي خفيف يتطرق لبعض الخطوط الحمراء"، مستدركاً: "اليوم نحن نمثل وطناً، ومن واجبنا حمايته وتقديم الأفضل".

وأكد أن "روح الفريق المرحة ستنعكس على العمل في رمضان" الذي أهم ما يميزه هو أنه يدور في إطار كوميدي مشوق.